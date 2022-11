Exportaciones de zonas francas crecen más de 10 % a octubre 2022

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), informó que el valor exportado acumulado durante los primeros 10 meses de 2022 fue de US$ 6,529.24 millones, el más alto de la historia de las zonas francas para un período enero-octubre.

Según datos ofrecidos por la Dirección General de Aduanas, las exportaciones de zonas francas acumuladas hasta octubre 2022 presentan un crecimiento de doble dígito (+10.0%), al pasar de US$ 5,937.95 millones (2021) a US$ 6,529.24 millones (2022), equivalente a un muy fuerte valor adicional de US$ 591.29 millones.

El informe resalta que el crecimiento se debe al desempeño de tres partidas clave: Los dispositivos médicos, que crecen +20.6% hasta octubre al pasar de US$ 970.24 millones (2021) a US$ 1,169.70 millones (2022), equivalente a una contribución de US$ 199.47 millones adicionales en este período de 10 meses; Las actividades de textiles que crecen +15.7%, al pasar de US$ 709.11 millones (2021) a US$ 820.38 millones (2022), equivalente a una contribución de US$ 111.28 millones adicionales, y las exportaciones de plásticos que crecen +45.8%, al pasar de US$ 200.96 millones (2021) a US$ 292.92 millones (2022), equivalente a una contribución de US$ 91.97 millones adicionales.

El presidente de la Adozona, Luis José Bonilla Bojos, señaló que en el periodo enero-octubre del 2019, el valor exportado de zonas francas fue US$ 5,045.7 millones, lo que representa un incremento de 29.4% en comparación con este 2022, y un crecimiento de 36.5% en comparación con el 2020.

“Seguimos superando expectativas y números, sin duda alguna es el resultado de un gran esfuerzo de todo el sector, por impulsar y dinamizar la economía de la República Dominicana.”, aseguró Bonilla Bojos

En los últimos dos años se ha aprobado la operación de 187 nuevas empresas. En la actualidad el sector de zonas francas cuenta con 740 empresas y 81 parques industriales en operación, lo que es una muestra de la apuesta a las exportaciones como fundamento del crecimiento económico del país, tanto del sector privado como del Gobierno.

La República Dominicana exporta productos a más de 135 países, varios de los cuales han alcanzado la categoría de líderes mundiales