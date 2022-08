Expertos abordaran transformación de servicios financieros y comercio exterior

Las implicaciones de los cambios acelerados que produjo la pandemia en los servicios financieros, sectores productivos y el desarrollo del comercio exterior serán el eje temático en los congresos Latinoamericano de Tecnología e Innovación (CLAB) y Latinoamericano de Comercio Exterior (CLACE), que se realizarán próximamente en el país.

Los eventos, organizados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), tendrán lugar del 18 al 24 de septiembre en el Hotel Hyatt de Punta Cana.

“En este contexto pospandemia, la necesidad de abordar las transformaciones en la banca y economía digital se ha hecho más apremiante, puesto que la coyuntura ha forzado a los sectores financieros, y productivos en general, a acelerar una agenda digital que se vislumbraba para ejecutarse dentro de una década o más”, dijo la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz.

Señaló que será relevante conocer la visión y perspectivas de ejecutivos bancarios, connotados expertos en tecnología, innovación, ciberseguridad, mipymes, comercio exterior, así como altos funcionarios de organismos supervisores y reguladores en materia monetaria y financiera, tanto nacional como regional.

El XXII Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación iniciará el 18 de septiembre con el lema “Innovación, Tecnología y Seguridad: Transformación acelerada de los medios de pagos y servicios financieros”.

Entre la agenda de conferencias y paneles resaltan temas como la perspectiva global y regional en una economía digital; la transformación tecnológica y el valor agregado para los usuarios; la sinergia entre la banca y las Fintech; infraestructura del ecosistema de pagos y evolución de la industria de tarjetas; identidad digital y experiencia del usuario; cómo cuidarse ante los ciberdelitos; on boarding digital, oportunidades para negocios emergentes, entre otros.

Entre los expositores internacionales figuran Irene Arias Hofman, gerente general de BID Lab; José Maria Roldán, ex presidente de la Asociación Española de Banca; Chema Alonso, ex hacker y actual Chief Digital Officer de Telefónica de España; Brett King, reconocido autor de betsellers y llamado “padrino de las Fintech” y Driss Temmsamani, Head of Digital Citibank. También disertarán altos ejecutivos de multinacionales como Amazon, Google, VISA, CardNet, y Dejamobile.

Entre los oradores destacan el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, la directora de ProUsuario, Yuliana Ramón; así como presidentes de los bancos múltiples que operan en el país, destacó la ABA en un documento de prensa.

Asimismo, el XXVIII Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior iniciará el miércoles 21 de septiembre, centrándose en el e-Commerce y las pymes como opciones para crear y mejorar los negocios, explicó la ABA en un documento de prensa.

Los asistentes tendrán la posibilidad de interactuar directamente con empresas internacionales como Amazon, Mastercard y otras. También de participar en las exposiciones de productos marca país de proyección internacional, a cargo de empresarios y productores locales.

Entre los expositores figuran el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.; el ministro de Industria y Comercio, Victor -Ito- Bisonó; presidentes de bancos múltiples, representantes del sector exportador e industrias locales