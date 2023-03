Estos son los bancos más grandes del mundo

JPMorgan Chase

A nivel mundial hay 100 bancos considerados como los más grandes, sumando entre todos 113,7 billones de dólares en activos, casi cinco veces más que el producto interno bruto (PIB) de los Estados Unidos.

De acuerdo con datos del elordenmundial.com, China y Estados Unidos son los que dominan con los bancos más grandes a nivel mundial. El Silicon Valley Bank (SVB), declarado en quiebra recientemente es el decimosexto banco estadounidense más grande.

Este banco vio caer el valor de las acciones de las empresas tecnológicas, sus principales clientes, afectándolo, además, la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal para enfrentar la inflación.

Los bancos con más activos

El banco más grande del mundo, con 5,5 billones (miles de millones) de dólares en activos, es chino. Se trata del Industrial and Commercial Bank of China, al que le siguen tres bancos también de esa nación: China Construction Bank (US$ 4.7 billones), Agricultura Bank of China (US$ 4.5 billones) y Bank of China (US$ 4.2 billones).

Luego en activos, sigue el JPMorgan Chase de los Estados Unidos, con US$ 3.1 billones y Mitsubishi UFJ en Japón con US$ 2.1 billones.

Del total de los 100 bancos con más activos en el mundo, 18 están en Estados Unidos y Canadá, 37 en Europa, 41 en Asia-Pacífico, uno en Oriente próximo y tres en América Latina (Brasil)