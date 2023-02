Entregan a Medio Ambiente títulos de áreas protegidas de Pedernales

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), actuando como fideicomitente del Fideicomiso Pro-Pedernales, entregó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales los certificados de títulos de propiedad en favor del Estado dominicano que corresponden a las áreas protegidas de Pedernales.

La entrega de los títulos de estas áreas, las cuales colindan con el proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo que se realiza en esta zona del país, se hizo para su custodia y resguardo por parte de Medio Ambiente.

Así se destacó a través de un comunicado, en el que el director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, explicó que estos títulos son el resultado del proceso de subdivisión del inmueble identificado en la Parcela 215-A, del Distrito Catastral No. 03, con una superficie de 361,978,762.00 m2, proceso que tuvo dentro de sus objetivos resguardar los terrenos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conforme a las normativas y reglamentaciones ambientales vigentes.

La entrega fue realizada al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, y consta del Certificado de título No. 3000658469 que corresponde a parte del Parque Nacional Jaragua y a tres polígonos del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas con una superficie de 293,223,437.33 m2, y, el certificado de título No. 3000658362 con una superficie de 878,648.55 m2, que corresponde a otra porción del Parque Nacional Jaragua.

“Estamos cumpliendo nuestras promesas con la sociedad y los grupos ambientalistas de que esas áreas no serían aportadas al fideicomiso ni serían objeto de ningún desarrollo hotelero”, afirmó Freund.

Destacó que la propuesta para proveer de títulos a las áreas protegidas y parques nacionales fue una iniciativa del fenecido ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.

“Es un gran privilegio para mí, honrar la memoria de nuestro querido Orlando, entregando estos títulos, lo que es también un reconocimiento a su genuina preocupación por lograr mayores garantías de respeto a la biodiversidad y a la riqueza ambiental de estas tierras”, expresó Freund.

Se destacó que mediante un largo proceso de litis en los tribunales iniciado en 1997 y concluido a mediados del 2019, el Estado dominicano logró recuperar, de manos de particulares, la parcela 215-A, del distrito catastral No. 03, con una superficie de 361,978,762.00 metros cuadrados, matrícula No. 0600006285, ubicado en Enriquillo, Barahona, el cual incluía las áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua y el área de recre Cabo Rojo-Bahía de las Águilas.

En procura de deslindar los terrenos que serían aportados al Fideicomiso Pro-Pedernales para el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales y que no corresponden a las áreas protegidas, se realizó una subdivisión de la parcela 215-A que resultó en la emisión del Certificado de Título No. 3000658469 que corresponde a parte del Parque Nacional Jaragua y a tres polígonos del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas, y, el Certificado de Título No. 3000658362 con una proporción de Parque Nacional Jaragua.