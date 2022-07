En casi dos años, Superintendencia de Bancos reembolsó RD$ 224.5 millones

En casi dos años, la Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), dispuso la acreditación de RD$ 173.14 millones a usuarios que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos con entidades de intermediación financiera.

Este monto entre el 17 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2022, refleja un aumento drástico con respecto al periodo previo, según la Superintendencia, porque equivale a 3.7 veces el valor ordenado a acreditar entre agosto de 2018 y junio de 2020 (RD$ 46.9 millones).

En un comunicado, la entidad informó que logró la devolución de RD$ 51.4 millones a usuarios, por prácticas de cobros que no se correspondían con los lineamientos normativos dispuestos para el tratamiento de créditos flexibilizados al inicio de la pandemia de COVID-19. Ambas partidas suman RD$ 224.5 millones a favor de los usuarios.

Desde el inicio de la actual gestión, ProUsuario de la Superintendencia de Bancos ha atendido 7,641 reclamaciones. El 74 % de las decisiones emitidas han sido favorables para los usuarios. También este dato refleja un incremento sustancial, pues anteriormente se situaba en 51.8%.

Casi la mitad, es decir, el 44% de las reclamaciones fueron por consumos no reconocidos. Otras estaban asociadas a transferencias no reconocidas o fraudulentas (11 %) y retiros no reconocidos (9 %).

En menor medida, ProUsuario recibió reclamaciones por inconformidades relacionadas con cargos bancarios, el cálculo de intereses, el uso de cajeros automáticos, entre otros