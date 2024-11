Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos cuatro años, la República Dominicana ha registrado un crecimiento en exportaciones de casi US$ 600 millones. En octubre de 2024, las exportaciones alcanzaron un total de US$ 1,165.0 millones, con una tasa de crecimiento interanual de 20.4 %, lo que se traduce en unos US$ 197.7 millones adicionales.

El oro sigue liderando en productos exportados, recuperándose luego de una baja al igual que el cacao, seguido de artículos médicos y eléctricos.

Al presentar la segunda edición de los “Perfiles productivos provinciales”, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, dijo que en términos acumulados, en los 10 meses de 2024, el valor exportado de mercancías alcanzó los US$ 10,870.7 millones, con una tasa de crecimiento interanual de 8.2%.

“Para el 2023, más de 3,900 exportadores lograron exportar a más de 156 mercados, con casi 3 mil productos diferentes. Esto impacta a 30 provincias”, resaltó

Indicó que, aunque hay provincias que han crecido en materia de exportación, hay otras que que tienen empresas que están produciendo y exportando pero que tienen un domicilio distinto a su sede operativa y también un canal de exportación que lo realizan a través de terceros, una situación que se debe trabajar.

Riveiro destacó que las provincias que registraron un crecimiento en exportaciones fueron: Barahona, Duarte, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Puerto Plata.

De acuerdo con los resultados del estudio, las empresas instaladas en la provincia Duarte registraron un crecimiento de un 30 % en 2023, mientras que Barahona de 25 %, San Pedro de Macorís un 8 %, Puerto Plata un 6 % y San Cristóbal un 5%.

La provincia Santo Domingo lidera las exportaciones con un monto acumulado en los últimos cinco años de US$ 12,040.0 millones, con un valor promedio anual de RD$ 2,400.8 millones, una participación de 22.3 % y una tasa de crecimiento promedio de 7 %.

En segundo lugar, se encuentra San Cristóbal con una participación de 21.4% y una tasa de crecimiento promedio de 7 % durante el 2019-2023; seguido por Sánchez Ramírez con participación de 9.5%, Santiago 12.3 % y Distrito Nacional con 7.9 %. Estas cuatro (4) provincias y el Distrito Nacional representan el 73.5% del total exportado en el 2023.

Exportación por sectores

De acuerdo con los resultados del estudio, el sector con mayor aporte, en términos de valor monetario, en los últimos cinco años corresponde al oro y piedras preciosas. Para el 2023 representó el 15.90% del total exportado y mostró una tasa de variación negativa promedio de 3% en el período 2019-2023.

El segundo de mayor exportación fue instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía con una participación del 13.1 %, seguido de máquinas eléctricas con 10.4%, tabaco y sucedáneos con 10.2 % y, fundición de hierro y acero con 4.1 %.

Si se establece por provincias, las principales en exportación de oro y piedras preciosas, son Sánchez Ramírez con una participación de 59 %, San Pedro de Macorís con 14.6 % y San Cristóbal con 11.6%. Las tres representan más el 85 % del total exportado de este sector.

Igualmente, San Cristóbal exporta instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, con el 53 %; Santo Domingo 28.7 % y La Romana 13.3 %.

Las máquinas y equipos eléctricos las exportan principalmente, San Cristóbal el 67.7 %, Santo Domingo el 18.5 % y San Pedro de Macorís el 9.2 %. En conjunto, dicho monto representa el 95.4% del total exportado de este sector.