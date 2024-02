Your browser doesn’t support HTML5 audio

En enero del 2024, las exportaciones alcanzaron US$ 847.8 millones. Del monto total, la participación de los aparatos de electrodiagnóstico aportó US$ 21.1 millones y el azúcar de caña en estado sólido unos US$ 16.8 millones.

En cuanto a las exportaciones de la región Norte, para enero 2024, obtuvieron un monto de US$ 232 millones, de 663 productos a través de 283 empresas a 79 mercados internacionales.

Durante el período 2019-2023, el Cibao realizó exportaciones por US$ 19,308.4 millones de 2,761 productos a través de 763 empresas exportadoras a 158 mercados internacionales.

Las principales provincias exportadoras son Sánchez Ramírez, aportando el 37.3 %, Santiago con 35.1 % y Monseñor Nouel, 13.5 %.

“La región Norte es un punto privilegiado para sus fines, intercambio de información, son solo algunos de los múltiples beneficios que obtendremos de caminar juntos y de aunar recursos que hoy nos proponemos con este convenio”, puntualizó el presidente de la Junta Directiva de AIREN, Juan Bautista.