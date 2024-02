El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una subida del 1.23 %, hasta los US$ 77.87 el barril, continuando así con su tendencia alcista. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros para entrega en marzo sumaron US$ 0.95 con respecto a la jornada previa.

Los inversores analizan hoy el dato de inflación en Estados Unidos, que volvió a caer tres décimas en enero, hasta el 3.1 %, una caída que se alinea con los objetivos de la Reserva Federal (Fed) y sus planes de empezar a reducir los tipos en algún punto de este año si los precios siguen bajando.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó este martes que en términos mensuales los precios de consumo aumentaron tres décimas con respecto a diciembre, mientras que la inflación subyacente, dato clave que analiza la Fed para tomar sus decisiones sobre los tipos de interés, se mantuvo en términos interanuales en el 3.9 %.

En lo que va de año el WTI ha subido más de 6 dólares, en parte debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente a medida que los intentos de lograr un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás fracasan, a lo que se añaden otros frentes como los abiertos en Líbano, Yemen o Irak.

Por otro lado, los contratos de futuros de gas natural para marzo restaban US$ 0.07, hasta US$ 1.68 por mil pies cúbicos, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron US$ 0.02, hasta US$ 2.38 el galón.