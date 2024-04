Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0.4%, hasta US$ 86.91 el barril, encadenando otra semana al alza. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo sumaron US$ 0.32 con respecto al cierre de la jornada previa.

El WTI se ha revalorizado más del 4% esta semana y hoy sobrepasó temporalmente la barrera de los US$ 87, presionado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El mercado está pendiente de las posibles represalias de Irán contra Israel por el reciente ataque contra el consulado iraní en Damasco, atribuido al estado judío.

Esa perspectiva ha generado aversión al riesgo e impulsado el crudo "en preparación de una fuerte subida en el precio si ocurre la confrontación", dijo en una nota Phil Flynn, analista de The price futures group.

Este año, el barril estadounidense se ha encarecido ya un 21% -y el barril europeo de Brent un 18 %- por los conflictos en Gaza y en Ucrania y el temor a un déficit en el suministro global.

Según los analistas, hoy influyeron también los datos del mercado laboral en Estados Unidos, que se mantiene fuerte en un contexto de altos tipos de interés y lucha contra la inflación.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para mayo sumaron 1 centavo, hasta US$ 1.78 por mil pies cúbicos, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes restaron menos de US$ 0.1, US$ 2.79 el galón.