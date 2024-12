Your browser doesn’t support HTML5 audio

El petróleo de Texas retrocedía un 0.19 %, hasta US$ 69.33 el barril, el oro bajaba a US$ 2,632 la onza y el euro se cambiaba a US$ 1.0397.

Además, Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales bajaba un 0.29 %, hasta 42.716 unidades, en una semana que será más corta y previsiblemente más tranquila por los festivos de Navidad, después de que la anterior dejara pérdidas en varios índices.

Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 subía un 0.13 %, hasta 5.938 unidades; y el tecnológico Nasdaq hacía lo propio y crecía un 0.47 %, hasta 19.664 enteros.

Esta semana será más corta ya que la Bolsa de Nueva York cerrará más temprano el martes día de Nochebuena, a las 13:00 hora local (18:00 GMT), y el miércoles, día de Navidad, permanecerá cerrada durante toda la jornada.

Los inversores tienen la esperanza de el conocido como 'repunte de Papá Noel' pueda ayudar al mercado a terminar 2024 con ganancias, especialmente después de la semana anterior el S&P 500 cayera alrededor de un 2 % en dicho período; el Nasdaq, aproximadamente un 1.8 %, y el Dow, casi un 2.3 %.

Además, la semana pasada el Dow Jones enlazó diez días consecutivos en negativo, su peor racha desde 1974, y el miércoles sufrió un retroceso del 2,6 %, más de 1.100 puntos, arrastrado por las malas perspectivas de inflación que la Reserva Federal publicó ese mismo día, aunque se recuperó en los días posteriores.

Este 'repunte de Papá Noel' se refiere a los ganancias sostenidas en el mercado de valores que se producen durante los últimos cinco días de negociación de diciembre y los dos primeros días de enero.

Sin embargo, según el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report, la volatilidad del mercado de la semana pasada rompió con la expectativa de un 'repunte de Papá Noel' a finales de año después del "duro recorte de tipos de la Reserva Federal y el sorprendente casi cierre del gobierno".

Los inversores se muestran más tranquilos esta semana al saber que las agencias federales permanecerán abiertas hasta el nuevo año después de que el presidente Joe Biden firmara un proyecto de ley de financiación este sábado, evitando el cierre administrativo del gobierno.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaba la bajada de Walmart (-2.22 %) y Salesforce (-1.3 %), y las subidas de Nvidia (1.89 %) y Nike (1.27 %).

Por sectores, encabezaban las ganancias el tecnológico (0.7 %) y el de comunicaciones (0.42 %), mientras que las mayores pérdidas eran para el de bienes esenciales (-0.62 %) y el de servicios públicos (-0.62 %).