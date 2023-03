El temor Financiero se apodera en EEUU ¿Cuál será su impacto en República Dominicana?

The Silicon Valley Bank New York /EFE/EPA/SARAH YENESEL

El pasado jueves 9 de marzo, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU. (FDIC), por sus siglas en inglés) intervino la entidad bancaria Silicon Valley Bank (SVB), el decimocuarto banco estadounidense en cuánto al tamaño de activos, los cuales ascendía a US$ 209,000 millones en activos totales a fines del año pasado, es decir, casi el doble del tamaño de la economía dominicana para tener una idea de la magnitud de este colapso.

La FDIC, es una agencia gubernamental independiente que asegura los depósitos bancarios y supervisa las instituciones financieras en los Estados Unidos.

Silicon Valley Bank (SVB), fue fundado en 1983 con sede en Santa Clara (California), y trabajaba con empresas tecnológicas emergentes y de la rama médica, y vio caer en un solo día el valor de sus acciones en un 60%, por lo que las autoridades estadounidenses reaccionaron de manera inmediata e intervinieron el banco, dado que el mismo quedó prácticamente descapitalizado, y era necesario proteger a los depositantes asegurados.

Un verdadero colapso, considerado por la prensa como la segunda mayor quiebra de una institución financiera en la historia de Estados Unidos, después de Lehman Brothers con la cual se inició la crisis del año 2007.

En su propia página web, Silicon Valley Bank (SVB), se define como un socio financiero de la economía de la innovación que ayuda a las personas, los inversores y las empresas más innovadoras del mundo a alcanzar sus ambiciosos objetivos, por lo que era un banco con un elevado apetito de riesgo.

¿Por qué ha quebrado el banco?

Silicon Valley Bank (SVB)se ha visto afectado por el aumento de las tasas de interés de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), situación para lo cual no estaba preparado, y durante la pandemia había invertido el exceso de liquidez en títulos de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a largo plazo, los cuales hoy sus precios de mercado son inferiores a valor facial adquirido, lo que produjo que este riesgo de mercado presente en todos los sistemas financieros del mundo, llevará a una descapitalización de la entidad bancaria americana.

Hay que recordar que, durante la Pandemia, las tasas de interés en los Estados Unidos estaban cerca de cero, la mayoría de los bancos del mundo compraron bonos del Tesoro a largo plazo y de bajo riesgo. Pero a medida que la FED aumenta las tasas de interés para combatir la inflación, el valor de esos activos cae, dejando a los bancos con pérdidas no realizadas.

¿Quiénes son los clientes de Silicon Valley Bank (SVB)?

Los depositantes de SVB son empresas tecnológicas emergentes, empresas corporativas y clientes con grandes depósitos, y se estima que el 97% de los clientes tienen depósitos que superan los US$ 250,000 asegurados por la FDIC, por lo que muchos de ellos tendrán que asumir una gran pérdida en sus empresas o esperar que se recupere parte del dinero en la venta de los activos de esa entidad bancaria.

La FDIC ha comunicado al público, que todos los depositantes asegurados tendrán "acceso completo" a sus depósitos asegurados hoy lunes 13 de marzo por la mañana, y pagará a los depositantes no asegurados un "dividendo anticipado dentro de la próxima semana".

Los clientes estadounidenses tenían al menos US$ 151.500 millones en depósitos no asegurados a finales de 2022, según el último informe anual de SVB. Los depósitos extranjeros alcanzaron al menos US$ 13.900 millones y tampoco están asegurados, es decir que alrededor del 80% de los depósitos de esa quebrada entidad no están asegurados, por los que se espera un efecto dominó de quiebras en esos clientes que afectará a la economía americana.

¿Qué debe preocupar a las autoridades reguladoras y supervisoras de todo el mundo?

Básicamente el tema de CONTAGIO, a lo largo del viernes 10 de marzo, el valor de las acciones de los bancos más importantes de los Estados Unidos sufrió caídas que obligaron al regulador suspender en algunos bancos la cotización de sus acciones para evitar una posible corrida bancaria que pudiera dar inicio a una crisis financiera.

US BANCORP perdía (-3.78%); GOLDMAN SACHS (-3.41%); BANK OF AMERICA (-0.61); CITIGROUP (-0.39%); WELLS FARGO (0-67%); todos bancos con lo que la República Dominicana mantiene relaciones comerciales.

La caída en el precio de las acciones de estos bancos arrojó a número rojos a los principales índices bursátiles americanos, el SPX cayó en 1.45%; el NDQ en -1.45%; y el DJI en -1.07%.

El contagio no se hizo esperar en los mercados de Europa, la bolsa española cayó el viernes -2,06%; Milán (-1,79 %); Londres (-1,73 %); París (-1,32 %); Fráncfort (-1,29 %); como se puede observar se registró un desplome en los índices mundiales, lo cual ha puesto en preocupación a todas las autoridades supervisoras bancarias y financieras del mundo.

El temor financiero se ha apoderado en los Estados Unidos dado que el fracaso de Silicon Valley Bank (SVB)podría destruir un importante motor a largo plazo de la economía americana, ya que la mayoría de las empresas tecnológicas emergentes que necesitan capital de riesgo dependían de SVB.

¿Cuál será su impacto en República Dominicana?

Cabe recordar que el 22 de mayo del 2022, desde esta Columna la Banca Dominicana por Dentro, advertimos en nuestro artículo “Unaregulación Mark to Market dañaría estabilidad y sanidad de los bancos, dado los efectos nocivos y perniciosos sobre el sistema bancario dominicano, y que esta normativa no se aplica en los sistemas bancarios de otros países similares a la República Dominicana, y que la misma es inviable aplicar y menos en el actual contexto internacional”

Afortunadamente, de manera atinada y comprensiva, la Superintendencia de Bancos escucho las diferentes opiniones de los participantes del mercado bancario dominicano y dejó sin efecto esta normativa, de lo contrario, algunos bancos dominicanos se estarían viendo en el mismo espejo que estos bancos americanos que están registrando importantes pérdidas de mercado por el aumento de la tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal, que en nuestro caso aplicaría por igual pero en diferente magnitud el aumento de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central, si se estuviera aplicando el mark to market a los títulos emitidos por el propio Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Con relación a si algún banco múltiple dominicano mantiene depósitos en Silicon Valley Bank (SVB), afortunadamente NO, dado que las relaciones bancarias internacionales con bancos americanos son básicamente con BANK OF AMERICA, CITIGROUP, y WELLS FARGO; bancos con niveles de riesgos bajo y una excelente calificación de riesgo crediticia.

De modo que de manera directa ningún banco múltiple estaría afectado por la situación de quiebra bancaria de Silicon Valley Bank (SVB),sin embargo, la Autoridad Monetaria y Financiera, llámese JUNTA MONETARIA, BANCO CENTRAL Y SUPERITNENDENCIA DE BANCOS, deberían estar monitoreando de manera preventiva los acontecimientos que puedan suceder en la próxima dos semanas, dado los efectos contagios que pudiera tener para bancos con los que si la República Dominicana mantiene relaciones comerciales.

