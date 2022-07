El regalo de papá para este año está "en veremos" por los altos precios 

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha: 29/07/2022

Mañana domingo se celebra el Día del Padre en la República Dominicana, fecha en la que las familias se reúnen para resaltar a papá y agasajarlo con regalos. Sin embargo, el panorama económico del país hace que este año el obsequio para los padres se ponga en duda.

Los altos precios no permiten que los compradores adquieran productos que desearían regalar a papá.

“Todo está carísimo”, “está muy caro”, “todo cuesta el triple”, fueron las frases más mencionadas por clientes de distintas tiendas a las cuales ACENTO visitó este viernes.

Entre los productos más buscados para regalar a los padres están los artículos electrónicos, sofás, colchones para camas, ropa, televisores y aires acondicionados, aunque muchos se quejaron de que no había ofertas para esta fecha.

[caption id="attachment_9088431" align="aligncenter" width="2992"]

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha: 29/07/2022

“Ellos dicen que hay oferta pero no las veo, yo vine a buscar un televisor que me lo voy a tener que llevar así a ese precio, pero ellos me condicionan a que si no tengo una tarjeta de un banco en específico no me aplica la oferta”, expresó Alma al ser abordada por el equipo de ACENTO.

Otra señora, que no quiso ser identificada, dijo que “ellos (las tiendas) siempre ponen ofertas para el Día de las Madres pero se olvidaron de los papás, todo sigue al mismo precio”.

[caption id="attachment_9088433" align="aligncenter" width="2992"]

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha: 29/07/2022

“Yo vine a comprar una lavadora y no están en oferta, como que los padres no lavan”, lamentó otra señora que se encontraba en uno de los establecimientos visitados buscando el regalo para su esposo.

Debido a los altos precios, algunas personas contaron haber optado por regalar a papá alguna pieza de ropa, artículos personalizados e incluso bebidas alcohólicas.

También hay quienes optaron por armar canastas y desayunos personalizados a raíz de que los artículos más buscados y deseados no alcanzaban sus presupuestos.

[caption id="attachment_9088438" align="aligncenter" width="2992"]

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha: 29/07/2022

[caption id="attachment_9088432" align="aligncenter" width="2992"]

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha: 29/07/2022

Una de las encargadas de las tiendas visitadas manifestó que, a pesar de que por lo general las ventas del Día de los Padres nunca superan a las del Día de las Madres, este año la demanda ha sido “floja” en comparación con años anteriores.

Agregó que para esta fecha muchas personas aprovechan las ofertas en electrodomésticos, para comprar estufas, lavadoras y neveras aunque estos no son típicos regalos para padres.

Las ofertas

Una barra de sonido ronda los RD$ 25,000; una bocina portátil cuesta entre RD$ 3,000 y RD$ 4,000.

Los televisores tienen un precio entre RD$ 11, 000 como mínimo y máximo por encima de los RD$ 60,000 dependiendo la marca y las pulgadas.

1 de 3 | 2 de 3 | Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha: 29/07/2022 3 de 3 |

Un sofá reclinable se puede conseguir en menos de RD$ 20,000; la silla para gamers cerca de los RD$ 10, 000 y los aires acondicionados se encuentran entre RD$ 31,000 y RD$ 59,000.

Las tazas personalizadas con la temática del Día de los Padres cuestan menos de RD$ 300 y los combos de bebidas alcohólicas varían su precio dependiendo del tipo de bebida. En uno de los comercios se encontró un cofre con un vino californiano y varios sacacorchos por RD$ 2,500