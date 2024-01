El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida de 1.38 %, en US$ 75.19 el barril. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero subían US$ 1.78 con respecto a la sesión anterior.

Los inversores tienen los ojos en las tensiones geopolíticas. Este fin de semana, murieron al menos 25 personas en un ataque ucraniano contra un mercado y zonas residenciales cercanas de la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, pero ocupada por Rusia.

Además, los inversores evalúan el impacto que tendrá en el suministro del crudo el conflicto en Medio Oriente y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra las embarcaciones comerciales.

Los contratos de futuros de gas natural para febrero restaron US$ 0.10, hasta US$ 2.41 por mil pies cúbicos, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron US$ 0.07, hasta US$ 2.23 el galón.