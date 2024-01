El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0.8%, en US$ 78.01 el barril, impulsado de nuevo por las expectativas de los inversores de una demanda de crudo más sólida en 2024.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en marzo subían US$ 0.65 con respecto a la sesión anterior.

Los buenos datos de la economía estadounidense -que en el último trimestre de 2023 creció un 3.3%- mantienen los precios del petróleo al alza, pues los inversores los consideran una señal de que la demanda de crudo será más robusta este año.

A esto se suma la reducción de los inventarios de crudo estadounidense en 9.2 millones de barriles diarios y la caída de la producción en 1 millón de barriles diarios, según datos de la Administración de Información Energética (AIE).

Por otra parte, los inversores continúan pendientes de la tensión en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes siguen atacando buques comerciales a pesar de los ataques aéreos de Estados Unidos.

Además, el ataque de los servicios de seguridad ucranianos a una terminal rusa de gas y de petróleo en Ust-Luga (a orillas del mar Báltico) y a una refinería de crudo en la localidad rusa de Tuapse (al borde del mar Negro) también pusieron de relieve las continuas amenazas geopolíticas al suministro de petróleo.

Los contratos de futuros de gas natural para marzo restaron US$ 0.005, hasta US$ 2.18 por mil pies cúbicos, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaban US$ 0.03, hasta US$ 2.33 el galón.