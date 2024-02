Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/02/2024 · 11:59 AM

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes casi plano, con una subida del 0.30%, hasta situarse en US$ 72.50 el barril, pero el precio no paraba de bailar entre el rojo y el verde en estos primeros compases del día. Los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaban US$ 0.22 al del cierre de la sesión anterior.

El Texas, de referencia en Estados Unidos, comienza así una semana en la que la tensión en Medio Oriente puede marcar el curso del oro negro. Por un lado, Washington trata de convencer a Israel para que acepte un alto el fuego en Gaza, al menos temporal, mientras que su aliado se muestra reticente, con la esperanza además de que esa tregua pueda traer cierta calma a una región convulsa por los otros frentes abiertos.

El segundo foco de atención son los planes de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés: el domingo, su presidente Jerome Powell confirmó lo que ya todos daban por descontado: que los tipos no se tocarán el mes de marzo sino tal vez más adelante.