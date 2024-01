El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una bajada de 0.40%, hasta US$ 73.78 el barril. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero perdían US$ 0.30 con respecto a la sesión anterior.

Con este precio, el oro negro se ha revalorizado un 1.44% a lo largo de la semana, pero en el cómputo de los últimos tres meses pierde un 17.09%. También el barril de Brent ha caído este viernes, en su caso con más fuerza, un 0.68%, hasta cerrar en US$ 78.56.

La semana ha estado marcada por las tensiones que llegan desde Medio Oriente, y especialmente en el mar Rojo, donde los bombardeos de los hutíes de Yemen han llevado a varias compañías de transporte a evitar esta vía y optar por circunnavegar África, con el consiguiente aumento de los fletes.

Sin embargo, las perspectivas de una robusta demanda mundial de petróleo, apuntada el jueves por la Agencia Internacional de Energía, y la buena salud de la producción de los países petroleros de fuera de la OPEP relativizan el efecto que pueda tener el foco de tensión mediooriental.

Según indica este viernes Tom Essaye, en su informe de The Sevens Report, parece que el mercado va camino a recuperarse para "volver a visitar el nivel psicológico de US$ 80 dólares por barril".

Los contratos de futuros de gas natural para febrero restaron US$ 0.16, hasta US$ 2.53 por 1,000 pies cúbicos, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes también perdieron US$ 0.014, hasta US$ 2,168 el galón