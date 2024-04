Los economistas definen la balanza comercial como el registro de importaciones y exportaciones de una nación durante un período determinado.

República Dominicana, a través de los tratados comerciales y arancelarios, compra productos y artículos para satisfacer la demanda del mercado local y mantener libre competencia.

El déficit de la balanza comercial del país se situó en US$ 15,891.1 millones en 2023, monto que evidencia una caída del 6.5 % respecto igual período del 2022, cuando el Banco Central lo fijó en US$ 17,162.3 millones.

Los factores que incidieron en esta baja de las importaciones y exportaciones fueron el cierre de la frontera con Haití (su segundo socio comercial más importante), la caída de la producción del oro y la disminución en los precios de la materia prima.

Pese a esto, la balanza comercial continúa cerrando en déficit. Solo en 2023, las exportaciones sumaron US$ 12,931.9 millones, mientras que las importaciones contabilizaron US$ 28,823.1 millones, lo cual indica un monto negativo de US$ 15,891.2 millones para República Dominicana.

Datos del Banco Central (BCRD) señalan que entre 2023 y 2015, el país acumuló una balanza comercial de US$ 294,444.4 millones, sin embargo, US$ 193,727.2 millones fueron por concepto de compra y US$ 100,717.2 millones por venta, es decir, Quisqueya necesitó más de US$ 93,000 millones para la adquisición de bienes.

El país destinó una vez más para la importación de bienes que para la venta de productos hechos en el país, ya que la compra se situó en US$ 30,912.6 millones, frente a los US$ 13,750.2 millones que vendió al mundo, para una diferencia de US$ 17,162.3 millones.

Esa proporción en la balanza es mayor a la que se registró en 2021, cuando las exportaciones alcanzaron US$ 12,486.4 millones, pero las importaciones se situaron en una menor cantidad que el 2022, alcanzando US$ 24,382 millones. De acuerdo con los datos, la balanza comercial estaba en US$ 11,895.6 millones en desventaja para el país.

Los datos indican que las exportaciones decrecieron en -7.9% en 2020, que en términos absolutos significó US$ 890.8 millones menos que en 2019. Las importaciones (US$ 17,105 millones) cayeron en 15.6%, que equivale a US$ 3,162.8 millones o una tercera parte de las ventas (US$ 10,301.9 millones).

Entre 2018 y 2019, las importaciones apenas crecieron un 0.3%, al pasar de US$ 20,197.3 millones a US$ 20,267.8 millones; comparados con el 5.2% de las ventas al exterior, que pasaron de US$ 10,638.1 millones a US$ 11,192.7 millones, o sea, US$ 554.6 millones más.

Conforme estadísticas del BCRD, el país importó US$ 17,734.3 millones, es decir, un 74.9% más respecto a los US$ 10,134.6 millones reportados por concepto de exportación en igual período del 2017.