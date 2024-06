Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, reiteró la necesidad de un pacto de nación para seguir impulsando la economía y generar mayor bienestar integral en las personas.

Marranzini indicó que para alcanzar el nivel de desarrollo que diferencia a República Dominicana de los demás países se requiere de inversión y de la corrección de distorsiones que frenen el desarrollo.

“Soy consciente de que el tema de una posible reforma fiscal nos mantiene a todos a la expectativa. Desde el Conep hemos propuesto que el enfoque de un posible pacto fiscal debe estar orientado a promover empleos, inversión y bienestar social dentro de un gran pacto de nación”, consideró.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, Víctor Ramón Montás, enfatizó en los logros que ha tenido la provincia sureña, gracias al impulso que han dado los empresarios y comerciantes con sus inversiones y capitales.

“San Cristóbal ha sido un pilar fundamental para la economía de nuestro país. Contribuimos significativamente en varios sectores clave. En la industria manufacturera, San Cristóbal alberga importantes zonas francas que generan miles de empleos y producen bienes de alto valor añadido para la exportación”, resaltó Montás.

Montas sugirió consolidar alianzas estratégicas y enfocar los esfuerzos en proyectos que generen un impacto positivo. El presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal también agradeció a Celso Juan Marranzini por tomar en cuenta esa provincia desde el Conep y valorar los esfuerzos que los comercios y empresas sancristobalenses realizan.

El presidente del Conep presentó datos sobre un estudio elaborado junto a la firma de consultoría DASA, en el cual se determinó que el sector privado es responsable del 85 % del crecimiento económico del país, el 89 % de la inversión y del 86 % de los empleos generados en la economía para 2022.

Marranzini señaló que la iniciativa privada ha contribuido para que el país promedie un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de un 5.2 % en los últimos 50 años. Además, que en los últimos 12 años es el país con el mayor crecimiento promedio en la región.

Este crecimiento constante ha mejorado el PIB per cápita del país, el cual se sitúa en US$ 8,477 , superando los US$ 8,328 que promedia la región de América Latina y el Caribe.

Sobre San Cristóbal

Marranzini destacó la iniciativa privada que se ha desarrollado en la provincia de San Cristóbal, sede de múltiples empresas manufactureras, zonas francas y parques industriales.

“San Cristóbal se ha convertido desde hace ya varias décadas en uno de los polos de desarrollo más relevantes a nivel nacional”, afirmó, al momento de indicar que la provincia es una de las principales provincias de la región sur del país, con 13,828 empresas.

“Observamos un importante nivel de encadenamiento productivo en San Cristóbal, lo cual está asociado a mayores niveles de competitividad, transferencia de tecnologías y creación de empleos”, resaltó el presidente del Conep.

Marranzini también destacó la diversidad de los recursos que posee San Cristóbal, un destino turístico con una oferta que abarca gastronomía, cultura, playas y montañas, lo que proporciona una fuente significativa y diversa de ingresos.