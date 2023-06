El 65 % de la demanda de varillas se suple de la producción nacional

El 65 por ciento de la demanda de varillas se suple de la producción nacional, con una generación anual de un millón de toneladas.

Esta industria genera 2,500 empleos y en la actualidad se exporta a países como Venezuela, Puerto Rico, Surinam y las Islas Vírgenes, “territorios que han ido aceptando la calidad de nuestras varillas”, según afirmaciones de Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

La importancia de la industria del acero en el país, fue abordado en un encuentro en la AIRD con el responsable de economía y mercado de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), Lucas Ferro, quien resaltó que debe ser una prioridad para el país preservar su industria nacional.

Señaló la importancia de tener un control de calidad y tener una observación técnica para la construcción, donde hay mayor demanda de acero largo.

Llamó la atención de que República Dominicana ponga cuidado en la situación de algunos países de América Latina como Jamaica que ha bajado sus empleos y la importancia de la industria en el PIB, por la apertura de comercial y no hacer un control de calidad de las aduanas.

“Cuando se abren las aduanas y no se tiene un control, no se tiene control en las aduanas, en los gobierno, iniciativa privada, y así vemos un movimiento de desindustrialización, que es la primarización de la industria, exportamos más materias primas e importamos más productos acabados, o sea estamos haciendo captaciones de personal externos no internos y vemos que República Dominicana tiene que tener ese centro para no llegar a ese punto”, explicó.

También, citó a Brasil entre los países que han perdido a sus productores y están en un proceso paulatino de desindustrialización.

Destacó que el país cuenta con cuenta con dos normativas que regulan la comercialización de barras de acero corrugadas y lisas para el refuerzo de hormigón: el Reglamento Técnico Dominicano (RTD-458) y la Norma Dominicana (Nordom 458).

Dijo que contar con estas normativas no solo garantiza la calidad del producto, sino que también es una muestra de responsabilidad Estatal frente a la seguridad nacional en el desarrollo de sus infraestructuras.

En cuanto al Reglamento técnico, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, dijo que está en proceso de revisión por parte del Ministerio de Obras Públicas, y que el gremio está participando de manera directa.

Sobre las importaciones, dijo que hay tres medidas antidumping contra la llegada de productos desde China, Turquía y Costa Rica, a fin de que lleguen sin afectar la producción nacional