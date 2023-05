Edesur llama a sus clientes a no dejarse extorsionar o sobornar para recibir el servicio eléctrico

La empresa Edesur Dominicana informó que trabaja en un plan contra la extorsión y el soborno para proteger a sus clientes, por lo que ya ha desvinculado 273 brigadistas y colaboradores que le pidieron dinero a los clientes a cambio del servicio eléctrico.

El administrador general, Milton Morrison, reiteró que trabaja para enfrentar mafias estructuradas en la empresa, que empañan la transparencia con que quiere dirigir Edesur Dominicana, y que desarrolla un cambio de cultura organizacional, que ya le ha merecido una certificación internacional de la norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno.

Dijo que no permitirá bajo ninguna circunstancia actos indebidos como la extorsión contra sus clientes, a los cuales reiteró que no deben pagar a los brigadistas para recibir el servicio ante el alegato de que no hay materiales.

Recordó a sus clientes que la empresa tiene canales confidenciales de comunicación para denunciar la extorsión, entre ellos, el correo denunciafraudeelectrico@edesur.com.do, vía la página web https://www.edesur.com.do/servicios/denuncia-de-fraude/ y el Call Center: 809-683-9393.

Morrison también hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, pues algunos clientes, también intentan sobornar a sus empleados y brigadistas contratistas, ofreciéndoles dinero.

La actual gestión ya ha desmantelado casi 50,000 conexiones ilegales realizadas por usuarios, para robarse la energía; y muchos de ellos resultan ser reincidentes.

Dijo además que otros se roban la energía e incurren en conexiones ilegales para no pagarle a la empresa, lo cual alimenta los niveles de pérdidas.

Edesur Dominicana trabaja en una propuesta para enfrentar el soborno y la extorsión, para que las penalidades sean recrudecidas contra quienes roban la energía vía la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase).

Norma Antisoborno y de Calidad

La actual gestión de la empresa Edesur Dominicana recibió tres certificaciones internacionales de la Organización Internacional de Normalización (ISO); la ISO-37301: 2021, sobre Sistema de Gestión de Cumplimiento de Regulaciones; la ISO 37001: 2016, de Sistemas de Gestión Antisoborno; y la ISO 9001: 2015, correspondiente esta última a los estándares de calidad.

Edesur fue la primera institución pública en República Dominicana en cumplir con el decreto 36-21, que solicita el cumplimiento de las normas internacionales ISO sobre Antisoborno y Cumplimiento; y la primera del sector eléctrico estatal que se rige bajo la norma de Calidad ISO 9001.

Edesur también ha dictado a sus colaboradores la charla "Transparencia, ética, e integridad corporativa y buen gobierno"