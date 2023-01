Economía dominicana creció 4.9 % y se ubica como la séptima de América Latina

La economía dominicana creció 4.9 % en 2022, informó hoy el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), como parte de los resultados preliminares del pasado año.

Explicó que el producto interno bruto (PIB) real registró un crecimiento de 4.9 % luego de que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) experimentara una variación interanual de 3.3 % en el mes de diciembre.

Destacó que los resultados de la economía dominicana durante el pasado año pudieron ser alcanzados a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global y que la expansión del PIB es un reflejo de los fuertes fundamentos macroeconómicos del país.

En lo referente al PIB nominal, dijo que se proyecta un aumento de unos US$ 18,476 millones para situarse en torno a US$ 114,000 millones, lo que mejora aún más la proporción de la deuda sobre el PIB con respecto a la previamente estimada.

Asimismo, indicó que dicha cifra permite alcanzar un PIB per cápita de aproximadamente US$ 10,700 en el 2022 superior al US$ 8,971.9 verificado en 2021, ubicándose el país como la séptima economía de América Latina.

Sectores de mayor contribución

El informe del Banco Central destaca la importante incidencia del sector servicios en su conjunto, el cual representa aproximadamente el 60.0 % del tamaño total de la economía, con una expansión de 6.5 % en términos reales durante el pasado año.

El mismo estuvo liderado por la actividad hoteles, bares y restaurantes (24.0 %), seguido por salud (11.3 %), otras actividades de servicios (8.2 %), administración pública (8.5 %), transporte y almacenamiento (6.4 %), servicios financieros (5.8 %) y comercio (5.4 %).

En otro orden, la agropecuaria registró un crecimiento de 5.0 %; mientras que, dentro de la actividad industrial que constituye alrededor de un tercio del PIB, se verificaron incrementos de 5.4 % de la manufactura de zonas francas, 2.2 % en manufactura local y 0.6 % en construcción.

La actividad de mayor contribución al resultado del PIB en el año 2022 fue hoteles, bares y restaurantes, al registrar una expansión interanual de 24.0 % en su valor agregado real. El comportamiento de este sector estuvo impulsado fundamentalmente por la llegada total de 7.2 millones de turistas por vía aérea. El dinamismo se observó igualmente en el arribo sin precedentes de 1.3 millones de cruceristas por los distintos puertos del país. De esta manera, en el pasado año ingresaron unos 8.5 millones de visitantes, conforme las cifras del Ministerio de Turismo.

En tanto que, en el desempeño de la industria manufacturera durante el año 2022 sobresale la actividad de las zonas francas, la cual registró un incremento interanual de 5.4 %, propiciado por el aumento en sus exportaciones de bienes para suplir la demanda externa. Indicó que el desarrollo que ha evidenciado este sector se corresponde con el creciente número de empresas establecidas bajo este régimen que promueven la creación de nuevos empleos formales, registrando 192,291 empleados en el sector al mes de diciembre 2022, según informaciones suministradas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

Mercado laboral

De acuerdo a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la economía alcanzó una ocupación total de 4.77 millones de trabajadores (incluyendo formales e informales), superando el nivel evidenciado en el mismo trimestre de 2019, es decir al total observado previo a la pandemia del COVID-19. Este resultado es equivalente a unos 92,642 nuevos empleos netos al cierre del año 2022 respecto al 2021, para una variación interanual de 2.0 %.

Es importante puntualizar que la generación de nuevos puestos de trabajo estuvo concentrada en la ocupación formal, al verificarse un incremento de 130,561 en dicha categoría; mientras que el número de ocupados informales se redujo en 37,919 trabajadores. Dado este comportamiento, el porcentaje de informalidad, es decir, la proporción de ocupados que no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación, disminuyó en 1.9 puntos porcentuales al pasar de 58.1 % en octubre-diciembre de 2021 a 56.2 % en igual trimestre de 2022. Compartir

La tasa de desocupación abierta, que se define como el porcentaje de desocupados que están buscando activamente trabajo, se contrajo en 3.2 puntos porcentuales, desde el 8.0 % registrado en enero-marzo de 2021 a 4.8 % en octubre-diciembre de 2022, y en 2.3 puntos porcentuales al compararla con la cifra de 7.1 % reportada en igual trimestre de 2021