Los dispositivos móviles se han convertido esenciales para la vida cotidiana del ser humano. Desde conectar personas ubicadas en diferentes latitudes a través de redes sociales hasta la monetización de perfiles, lo cierto es que cualquier acción conlleva largas horas de duración en el internet.

El GWI Data Reportal indica que la población global pasó una media de seis horas con cuarenta minutos navegando en internet cada día durante el 2023, un incremento de tres minutos diarios, o.1 % en comparación al 2022.

Los habitantes de Sudáfrica son los que mayor tiempo reportan en la web, con nueve horas y veinticuatro minutos, mientras que Brasil está a 11 minutos de distancia que la nación ubicada en África. En tanto, los colombianos, argentinos y chilenos se diferencian por los minutos que pasan en el ciberespacio, con ocho horas en promedio.

La plataforma We Are Social indica que 8,650 millones cuentan con un celular, de los cuales, 5,350 millones tienen acceso a internet, y de este monto, 5,040 millones utilizan redes sociales, al cierre del 2023.

Sin embargo, estas horas de navegación contrastan con el precio de internet móvil en América Latina, donde República Dominicana se ubica en el séptimo lugar de las naciones donde es más caro adquirir 1 GB de datos móviles, con US$ 0.79.

A Quisqueya les siguen en costo Ecuador, US$ 1; El Salvador, US$ 1.08; y Argentina, US$ 1.11. Costa Rica presenta una tarifa de US$ 1.86, mientras que el precio en México asciende a US$ 2.03. Cuba es el país donde es más costoso adquirir un 1 GB, US$ 2.71.

Al analizar el precio de una suscripción de internet de banda ancha fija, se establece que en México es el más costoso al registrar US$ 32.3, seguido de Perú con US$ 24.8 y Chile con US$ 21.8. Brasil tiene un costo promedio de US$ 21.1 y Colombia unos US$ 20.4, en Argentina la cifra disminuye a US$ 5.1.

A nivel regional, en Europa el precio es de US$ 18, US$ 4.9 menos que África del Norte (US$ 22.9). En América del Sur es de US$ 38.4, mientras que en Asia asciende a US$ 39.8.

En la región de Europa Occidental el costo se sitúa en US$ 50 mensuales, en el Caribe se oferta en US$ 82, pero en América del Norte (US$ 104), Oceanía y América Central (US$ 105) la diferencia es de apenas un dólar.

A nivel global, el precio promedio es de US$ 55.89, una ligera disminución de -1.84 % comparado con el 2023, cuando el monto se situó en US$ 56.92, conforme datos de la empresa británica Cable.

El impacto del comercio electrónico

Muchos de los internautas adquieren bienes y servicios a través de plataformas digitales y realizan pagos vía internet, acciones que facilitan las transacciones, compras y financiamiento. Pero, además, las marcas, empresas y sociedades contratan publicidad para dinamizar y atraer un nuevo público que esté interesado en sus operaciones.

De acuerdo con We Are Social, el gasto en publicidad aumentó un 10 %, con casi US$ 720,000 millones destinados a anuncios digitales en 2023. El gasto en anuncios sociales subió un 9.3 % a US$ 207,000 millones.

En el caso de las ofertas de restaurantes y bares que brindan el servicio a domicilio de sus productos, las estimaciones de Statista señalan que las plataformas de reparto de comida movilizan US$ 8,440 millones únicamente en Brasil, mientras que en México y Argentina se proyectan cifras de US$ 2,530 millones y US$ 1,860 millones, respectivamente.

La comida de restaurantes en Chile moviliza US$ 310 millones, en Perú, US$ 95 millones y Colombia, US$ 480 millones.

Pero, además, Statista destaca que la compra de víveres vía aplicaciones también tienen incidencia en estos países. Por ejemplo, en México el monto es casi dos veces más que los pedidos de restaurantes, al alcanzar US$ 6,020 millones. En Brasil es de US$ 9,020 millones, en Colombia unos US$ 520 millones, en Perú con US$ 680 millones, en Chile US$ 910 millones y Argentina US$ 470 millones.

La digitalización y el boom del comercio electrónico en la región de América Latina también es influenciado por la penetración de los dispositivos electrónicos y el acceso del internet. En 2023, Brasil movilizó US$ 36,800 millones por el comercio electrónico, US$ millones más que los US$ 31,700 millones que reportó México.

Si bien Colombia (US$ 7,800 millones), Chile (US$ 6,900 millones), Argentina (US$ 6,800 millones) y Perú (US$ 6,600 millones) son mercados emergentes en este tipo de negocios, Statista proyecta un crecimiento entre el 46 % y 70 % para 2028.

Para el resto de América Latina pasará de US$ 20,600 millones a US$ 35,100 millones, para una variación de 70.3 %.