30/12/2023 · 07:00 AM

Los diputados aprobaron este viernes el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la colocación de valores de deuda pública por hasta un monto máximo de 344,980,212,118 pesos o su equivalente en moneda extranjera.

La legislación, que pasará al Senado para su consideración, está contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024 y su objetivo es completar el financiamiento requerido para el ejercicio presupuestario de ese año.

El proyecto, introducido por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre, contó con 101 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones. El mismo había sido declarado de urgencia y sancionado en primera lectura en la sesión del pasado miércoles, siendo enviado a comisión.

Los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Opción Democrática (OD) rechazaron la iniciativa, al igual que el Revolucionario Dominicano (PRD), por considerar inapropiados los endeudamientos del Gobierno.

El proyecto de ley sobre bonos soberanos autoriza al presidente de la República a que, atendiendo a las condiciones favorables del mercado internacional, pueda disponer la emisión y colocación de una parte o de la totalidad de los referidos valores de deuda pública en los mercados internacionales o en el mercado doméstico de capitales, en pesos dominicanos, o según la moneda de la emisión y colocación que resulte más conveniente al país.

También autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2024, por hasta el 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o volver a comprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

De igual forma, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado para el año 2024, promulgada el 20 de diciembre de 2023, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a las aplicaciones financieras producto de cualquier operación de administración de pasivo.