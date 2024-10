Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el proyecto de ley de modernización fiscal, el gobierno pretende recaudar RD$ 122.486.6 millones, para un 1.5 % del producto interno bruto (PIB). De este total, el 82 % recae sobre las personas físicas (consumo, ingresos y propiedad) y un 8 % sobre las empresas.

Estas son diez consideraciones generales de proyecto sometido este martes al Congreso Nacional y con el cual el gobierno ha enfatizado que procura aumentar sus ingresos fiscales para destinar mayores recursos a proyectos y obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud, protección social, entre otros.

1- Recaudar RD$ 122,500 millones. La propuesta es más moderada que la de octubre de 2021, que esperaba recaudar 2.35% del PIB (casi un punto más del producto).

2- La imposición que recae sobre los hogares –consumo, ingresos (del trabajo y del capital) y propiedad, representa un 82% del rendimiento estimado de la reforma.

3- Los incrementos del ITBIS y de los ISC, 70 % de la recaudación que se espera obtener, hacen que –a priori- la reforma tenga un sesgo regresivo.

4- La reforma afectará el consumo. Aproximadamente el 40 % de los bienes y servicios que se gravarán con ITBIS (IVA) son consumidos por el 20 % de más altos ingresos.

5- El consumo de bebidas alcohólicas puede verse impactado negativamente debido a la carga tributaria alta.

6- Se rompe el esquema dual para los intereses ganados por personas físicas, que pasan a sumarse (integrarse) con salarios y alquileres para ser gravados según las franjas y tasas del ISR Personal.

7- La principal modificación de la tributación sobre las empresas son los cambios propuestos en los incentivos tributarios. Las modificaciones de los principales regímenes de incentivos (Proindustria, Confotur, Cine, Fideicomiso inmobiliario y Cadena textil y de calzado) son, en términos generales, radicales, apuntan a su derogación.

8- El rediseño de los anticipos del ISR de las micro, pequeñas y medianas empresas es un avance respecto a la situación actual, pero no alcanza a las grandes empresas.

9- Medidas administrativas en el marco del “combate frontal a la evasión”. Implementación de un régimen de percepciones de ITBIS.

10- Algunos desafíos para la Administración Tributaria o Declaración jurada obligatoria. Cobro del ISC de bebidas no alcohólicas con azúcar añadida por franjas según contenido de azúcar; riesgo de evasión del ISC bebidas alcohólicas, cuya carga tributaria actual ya es muy alta.

Cobro del ISR a las microempresas: no anticiparán y no se admiten pagos fraccionados. Revalorización de los inmuebles: no todos están subvaluados.