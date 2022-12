Destacan Cámara Británica fortalece relaciones bilaterales con Gran Bretaña

La Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana (Britcham) destacó los aportes de esa organización al fortalecimiento de las relaciones bilaterales del país con Gran Bretaña, durante la celebración de su 35 aniversario efectuado en la residencia del embajador del Reino Unido, Mockbul Ali Obe.

En la actividad fue reconocido Fernando González Nicolás por su papel como fundador y primer presidente de la Britcham, en 1987, quien dijo sentirse honrado y satisfecho por los logros alcanzados por la cámara en más de tres décadas.

La ceremonia contó con la presencia de Joel Santos, ministro de la Presidencia; David Rutley, ministro para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido; Amauris Vásquez, presidente de la Britcham, así como también pasados presidentes y directores de la institución entre otros.

El presidente de la Britcham, Amauris Vásquez, resaltó que “en 35 años de arduo trabajo nos alegra que la cámara haya contribuido significativamente con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de la República Dominicana con Gran Bretaña. Esta labor ha contado con la colaboración de la embajada británica en el país”.

Destacó que esta organización ha contribuido en forma vital a convertir a Gran Bretaña en uno de los principales socios de la República Dominicana, gracias al papel desempeñado por los pasados presidentes, directores y por los diplomáticos británicos adscritos en Santo Domingo.

La Cámara Británica de Comercio en República Dominicana, BRITCHAM fue fundada el 11 de noviembre de 1987, siendo sus fundadores Fernando González Nicolás, presidente, Federico Schad, vicepresidente, Eduardo Diaz, secretario, Manuel de los Santos, Tesorero, Virgilio Perez Bernal, William Reid baquero y Michael Kelly directores fundadores.

Los invitados disfrutaron de un concierto ofrecido por los ganadores del Young Musicians of the Caribbean Award (Ymoca), un programa organizado por la Britcham juntamente con Bangor University y Associated Board of the Royal Shools of Music (ABS), y los artistas de la facultad de música de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dirigidos por el maestro Hipólito Javier, director de la orquesta de Cámara UASD-Gocessa.

En la actualidad la cámara cuenta con más de 300 miembros y ha asistido a atraer inversiones en el sector eléctrico, banano, las bebidas espirituosas, instituciones financieras, turismo y seguros