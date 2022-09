Decreto para compras de emergencia no es un cheque en blanco, por si acaso...

Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas. Foto: © Mery Ann Escolástico. Acento.com.do Fecha: 23/09/2022

21 instituciones del estado están autorizadas a ejecutar procedimientos de compras de emergencia, de conformidad con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en el decreto 537-22, para reparar los daños ocasionados por el huracán Fiona en la agricultura, la pecuaria, las viviendas, caminos y puentes.

El Poder Ejecutivo declaró de emergencia los procedimientos necesarios para el auxilio de las provincias más afectadas por el huracán Fiona: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata.

Mediante el decreto 537-22, se autoriza a 21 instituciones del Estado para actuar de inmediato, con relación a la provisión de medicamentos, alimentos, sistema energético, aprovisionamiento de agua y asistencia social en general, educación, entre otros insumos y servicios.

No obstante, el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, ha advertido que este decreto no equivale a una autorización para compras sin ningún control, sino que se deben de cumplir algunas reglas para no perjudicar el interés público.

A la hora de hacer una compra, los funcionarios responsables debe verificar si la entidad a su cargo se encuentran dentro del decreto presidencial, luego recabar la información correspondiente para garantizar el suministro de los bienes, la continuidad de los servicios o la ejecución de las obras requeridas.

Otro requisito que deben cumplirse para las compras de emergencia es la apropiación de fondos, según los lineamientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Este paso garantizará el pago oportuno a los proveedores contratados para fines de atender la emergencia.

El director de la DGCP también explicó que las entidades tendrán que hacer sus compras mediante una oferta con un plazo mínimo razonable entre la publicación de la convocatoria y la recepción de ofertas. Indicó que este plazo podrá ser ampliado de acuerdo con la complejidad y naturaleza de la contratación.

Carlos Pimentel explicó el interés del gobierno en mantener el estricto apego a las normas para evitar el uso inadecuado del decreto de emergencia.

Asimismo, dijo que en el proyecto de reforma a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que están bajo estudio del Congreso Nacional, se incluyen reformar los procedimientos para fines de emergencias, para facilitar los trámites.

Carlos Pimentel fue entrevistado en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

