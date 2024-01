El proyecto de desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, fue presentado hoy en el marco de la feria internacional del turismo (Fitur 2024), como "el nuevo Caribe", en el cual, a la fecha, se han sido invertido US$ 770 millones.

Estas inversiones realizadas por el fideicomiso pro-Pedernales, se distribuyen en: US$ 373 millones en hoteles, US$ 124 millones en vías internas, US$ 100 millones en el aeropuerto internacional, US$ 97 millones en el puerto de Cabo Rojo, US$ 33 millones en infraestructura eléctrica, US$ 22 millones en infraestructura hidrosanitaria y US$ 22 millones en acueducto.

El destino presentado por el director ejecutivo de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, cuenta con cinco componentes: el desarrollo de hoteles, puerto de Cabo Rojo, aeropuerto internacional, infraestructuras complementarias y áreas comerciales.

Explicó que han iniciado con la construcción de los primeros tres hoteles que sumar 1700 habitaciones en la primera fase.

El Iberoestar que tendrá unas 580 habitaciones tiene contemplado abrir de manera parcial a finales de este año, mientras que el Secrets con 507 habitaciones, pretende una apertura parcial en el primer trimentre del 2025. El Dreams con 504 habitaciones dará apertura también parcial en el segundo trimestre de 2025.

Freund explicó que en cuanto a las vías internas de Cabo Rojo la segunda fase estará completa a mediados de este año y el acueducto que será la principal fuente de agua para las 12 mil habitaciones que contempla el proyecto con 12 campos de pozo estará listo en febrero.

Asimismo, dijo que la infraestructura hidrosanitaria estará lista en junio y la infraestructura eléctrica en el segundo trimestre de 2024. Anunció que el primer picazo para la construcción del aeropuerto internacional se realizará la primera semana del mes de marzo.