Cooperativismo es la mejor via de cambio social, sostiene Coop Herrera

Los organizadores del agradecieron el respaldo de PM Electromuebles y COOP-HERRERA, y el apoyo de COOPMANOGUAYABO, 25 DE OCTUBRE, COOPETEL, COOPEMOPUC, COOPEGUB, COOPUNASED, BIOCOOP, COOEPROUASD, COOPOREB y COOPAN

El cooperativismo es la opción viable de la transformación social pacífica ante las injustas estructuras al propiciar la participación democrática de las comunidades partiendo de su voluntad, su organización y su capacidad de ahorro .

La conclusión fue presentada por el dirigente cooperativista Jorge Eligio Méndez Pérez en conferencia por la conmemoración del centenario de la proclamación del Día Internacional de las Cooperativas, declarada por la Alianza Cooperativa Internacional.

En acto montado en el salón don León Jaime Debrand de COOP-HERRERA, el licenciado Méndez Pérez sostuvo que las cooperativas son la únicas empresas de objetivos sociales que cuentan con un código de valores éticos y que funciona con principios aceptados democráticamente en lo cual se diferencian de las empresas que operan en base a la propiedad privada.

El licenciado Jorge Eligio Méndez Pérez en su conferencia por el centenario del Día Internacional de las Cooperativas.

El líder cooperativo sostiene que existen comportamientos y posturas no admitidas por el Estado que son contrarias a la identidad y el sentido social del cooperativismo.

Expuso Méndez Pérez, dijo “En vista de que las cooperativas no son sociedades de responsabilidad limitada, no tenemos socios, sino asociados, por esta razón debemos llamarles asociados y no socios”.

Méndez abordó el tema de los aportes de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) a la Identidad Cooperativa y a la Integración.

Méndez también aconsejó practicar siempre los principios y valores de las cooperativas.

