Constructores comenzarían a sentir alivio con baja en precio de algunos materiales

Construcción.

La semana pasada el sector construcción comenzó a sentir una atenuación con la reducción en el precio del atado de varilla, lo cual podría ser el inicio de una tendencia hacia la baja en ese y otros materiales de construcción que habían mantenido una tendencia hacia el alza desde inicios de la pandemia.

Hasta la semana pasada el atado de varilla costaba entre RD$ 77,000 y RD$ 84,000, ahora esa se puede conseguir hasta en RD$ 69,000 dependiendo la ferretería donde se compre, especificó Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon).

Esto significa que solo este material tan importante para la construcción experimentó una rebaja de RD$ 7,000 o un 11 %, aproximadamente.

Cristopher manifestó que desde hace dos años y medio, la tendencia agresiva que tuvieron los materiales más el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central impactaron mucho al sector, llegando incluso a ocasionarles problemas con la venta y entrega de apartamentos.

“Eso hizo que muchos de nosotros tuviéramos problemas porque vendimos apartamentos hace 18 meses para entregarlos ahora, entonces los materiales cambiaron de precios, afectó directamente la construcción y por consiguiente el precio de la vivienda. Todo aumenta, pero el adquiriente no aumenta su capacidad productiva o adquisitiva de recursos lo que lo lleva a una imposibilidad de pago”, expresó.

La vivienda que hace dos años se vendía en RD$ 1.8 millones, hoy en día le cuesta a un comprador unos RD$ 3.3 millones, haciendo que las posibilidades de ventas disminuyan.

Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), señaló que de acuerdo a reportes del Banco Central la construcción se ha venido desacelerando durante este año, pues de un 6 % reportado en el primer trimestre, ya el sector iba por un 1.9 % acumulado en el último informe de agosto pasado.

En ese sentido, sostuvo que en la medida de que las autoridades entiendan que la inflación está controlada estos estarán abiertos a abiertos a ponderar ciertas acciones que ayuden a relanzar el sector y a que la población pueda adquirir sus viviendas.

“Estamos seguros que en la medida que las autoridades vean que la inflación esté controlada estarán abiertos a ponderar la liberación de fondos del encaje a tasas preferenciales para vivienda nueva y eso junto con la reducción en los precios de los materiales puede contribuir a un relanzamiento del sector en el último trimestre del año”, indicó.

Reducción de otros materiales

Aunque Acoprovi y Copymecon se encuentran haciendo sondeos para confirmar cuales otros instrumentos han bajado de precio y en qué proporción, lo que se ha dicho es que hay subproductos del acero que disminuyeron entre un 8 % y un 15 %.

Dentro de estos productos se encuentran los perfiles, materiales eléctricos, de terminación y los alambres.

Tanto Cristopher como Montalvo plantearon que con la disminución importante que ha habido en el costo de los fletes a nivel internacional, muchos materiales de construcción importados deben bajar de precio.

Para citar un ejemplo, antes de la pandemia un flete de China tenía un costo US$ 2,000, el año pasado llegó a costar cerca de los US$ 22 mil y hoy en día ronda los US$ 8,000.