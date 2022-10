Constructoras aumentan hasta un 40 % el precio de viviendas antes de la entrega

Compradores de varias etapas habitacionales en Santo Domingo se quejaron de que las constructoras Inversiones Manuel Cabrera y CBS Developments aumentaron hasta un 40 % el precio de las viviendas meses antes de la entrega.

Se trata de un aumento que va desde un 28 % hasta un 40 % del valor total de los inmuebles que los interesados adquirieron en plano. Dichos aumentos dependen del costo de inmueble y de la fecha que firmaron contrato con la constructora.

Román Pérez, seudónimo de uno de los afectados, cuenta a este medio que firmó contrato con Inversiones Manuel Cabrera de promesa de venta en febrero del 2021 por la suma de US$ 60,995 y a solo meses de la entrega le notificaron que el inmueble había aumentado unos US$ 19,005, casi un millón de pesos.

La constructora le informó que el aumento se basaba en el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

A principios del mes de septiembre de este año el sector comenzó a sentir un alivio con la disminución de precios de algunos materiales de construcción, en especial el atado de varilla.

"Nos sentimos estafados y es muy doloroso ver cómo esta constructora pone en jaque la ilusión de muchos. Sabemos que los materiales de construcción han aumentado, sin embargo, en la actualidad van en descenso", agregó el adquiriente.

En el caso de Juan Medina, quien contrató con CBS Developments hace un año para recibir el inmueble a finales del 2023, asegura que firmó por un monto de US$ 50,600 y aunque los trabajos de construcción no han iniciado ya recibió un aumento de 40 %.

Según los compradores, las alzas van desde 16,000 a 30, 000 dólares. Además, el porcentaje de aumento es estimado por las constructoras hasta diciembre 2022, sin esta contar con la variación veraz según la ONE de los meses faltantes.

¿Qué dicen los constructores y los gremios?

ACENTO intentó comunicarse por vía telefónica con ambas constructoras para conocer su respuesta ante la denuncia, sin embargo no fue posible contactar a sus responsables.

En vista de ello, se optó por buscar una respuesta al aumento de los inmuebles con los gremios que asocian a las empresas de construcción.

De acuerdo con Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), el aumento en el precio de un inmueble se fija utilizando como referencia ICDV de la ONE y se revisa mes por mes para ver la variación del costo de la construcción.

“Se toma el índice al momento de la firma del contrato y se revisa mes por mes o previo a la entrega del inmueble, según se haya establecido y ahí se ve el porcentaje que haya variado”, explica.

¿Quiere decir que si todos los meses los costos aumentan, la constructora puede aumentar el precio del inmueble si así lo desean? Montalvo responde que eso depende de lo que se haya establecido, pues casi siempre será antes de la entrega.

“En los últimos dos años, fruto de la pandemia y luego de la guerra, la situación inflacionaria ha llevado a que ese índice se disparara en más de un 40 % durante ese periodo. Parecería que ya se empieza a estabilizar. El alza de precios lo hemos visto en todo y la construcción no ha sido la excepción”, agrega.

En tanto, Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), plantea que esa alza en algunos proyectos de una u otra forma pudieran estar justificadas porque hubo un aumento “desconsiderado” en el precio de los materiales de construcción.

Dice que las viviendas que se están entregando ahora fueron vendidas hace 16-18 meses, lo que quiere decir que cuando se vendieron el atado de varilla costaba entre RD$ 31,000 y RD$ 32,000, pero los constructores terminaron comprándola a RD$ 85,000. Un aumento de casi un 200 %.

“Esa tendencia a la alza la mantuvieron casi todos los materiales de la construcción, el cemento, los agregados, las tuberías de plástico PBC, la madera, entonces los materiales se mantuvieron al alza, eso llevó a que nosotros reajustemos precios, porque vendimos viviendas a un precio que cuando fuimos a construirlas el mercado cambió”, responde.

Admitió que la disminución en los precios de los materiales se mantiene actualmente en tendencia, entonces las viviendas que venden al día de hoy se podrían entregar con esa disminución al momento del traspaso.

“Sin temor a equivocarme, en 12 o 14 meses el que compre la vivienda va a ver esa disminución en el precio”, aseguró.

Dice que, aunque los costos han disminuido, el ferretero no hace rebajas hasta que no vende los materiales que compró caro, y el que construye no compra mercancía barata. Es por ello que esperan los precios de los materiales sigan a la baja.

¿Debería aplicarse el aumento al precio total del inmueble?

Muchos de los compradores expresan que el desacuerdo con el aumento es principalmente porque se está aplicando al precio total de la vivienda luego de que el adquiriente pagó el inicial, en lugar de reajustarlo conforme al monto que queda pendiente.

"Muchos hemos pagado el inicial del inmueble y nos dicen que, si no aceptamos el aumento, nos retiren el 60% de lo que hemos abonado, sin mencionar que en diciembre esos apartamentos no van a estar listos", reclaman.

En este caso, Eliseo Cristopher sostiene que en las asociaciones de constructores que integra Copymecon, si ya se tiene una obra levantada y ese inicial del cliente ya está gastado o pagado, lo que se hace es que el aumento se le aplica a una porción del dinero restante.

“Eso siempre ha sido un caso de discusión entre los constructores…Por eso es que el aumento que hemos aplicado ha sido muy mínimo. Viviendas que colocamos a RD$ 2.2 millones apenas se le aumentaron 250 mil pesos, el aumento ha sido muy insignificante”, explica.

Sin embargo, entiende que el sector ha pasado por una situación “difícil” por la pandemia, donde los trabajos se tuvieron que poner en pausa, de igual modo se siguió pagando intereses al banco y este retraso en la entrega de las viviendas causó grandes pérdidas a los constructores.

Expresa que aunque son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de aumenta el precio de un inmueble luego de firmar contrato, entre ellos el alza de los materiales, el financiamiento con los bancos, entre otros, lo primordial es respetar al cliente y hacer que ellos salgan lo más felices posibles.

Hasta el momento los compradores afectados por el aumento en el precio de las viviendas están solicitando mediación con ProConsumidor, con el fin de encontrar una solución