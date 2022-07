Conozca el nuevo modelo de estafa en torno a las criptomonedas

Un nuevo modelo de estafa ha sido descubierto en torno a las criptomonedas. Se trata del método rug pull, que en español significa tirón de alfombra.

De acuerdo al equipo de investigación de ESET, una compañía en detección proactiva de amenazas, el rug pull sucede cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para que aumente su valor, para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero.

Explica que cuando los estafadores vacían los pools de liquidez el precio del criptoactivo cae a cero y los inversores pierden la capacidad de intercambiar los tokens por otros más estables o dinero de curso legal.

“Los proyectos diseñados como estafas rug pull no siempre son obvios. Si bien encontraremos casos en los cuales el proyecto mostraba señales claras de ser un engaño (como la promesa de grandes ganancias), no siempre es así. De hecho, gran parte de los criptoactivos que terminaron siendo una estafa de rug pullfueron presentados como proyectos de inversión sólidos y no como oportunidades para obtener ganancias rápidas”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Según Chainalysis, las estafas de rug pull son una forma de delito nueva que ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, y durante el año 2021, calculan que al menos 2800 millones de dólares fueron sustraídos de víctimas bajo este modelo, siendo el 37 % del total de dinero obtenido por estafas dentro del mundo de los criptoactivos.

Existen tres tipos de estafas que se definen como rug pull. El robo de liquidez donde los desarrolladores impulsan a sus víctimas a invertir en sus monedas más estables o en el proyecto, creando expectativa en las redes sociales.

Los falsos inversores donde los desarrolladores crean un proyecto supuestamente prometedor que parece tener varios inversores, lo cual atrae a personas menos experimentadas. Sin embargo, los creadores son los dueños de casi todas las billeteras que contienen estas monedas, lo cual les permite vender una gran cantidad de activos en poco tiempo.

Y la manipulación del proyecto: con algunos conocimientos técnicos sobre sitios de Exchange y criptoactivos, los desarrolladores pueden impedir a los inversores la venta de los activos, sin necesidad de informar previamente. Luego de inflar el precio del criptoactivo los desarrolladores intercambian todas las monedas y desaparecen con el dinero de los inversores.

Las estafas alrededor de las criptomonedas aumentan casi que con la misma velocidad con la que crece el interés de los usuarios por el mundo cripto.

En el caso de las estafas de rug pull, la verificación de algunos puntos pueden ser de utilidad a la hora de verificar si el proyecto en el cual se desea invertir puede o no ser una potencial estafa. ESET comparte recomendaciones para evitar ser víctima de este esquema de fraude: