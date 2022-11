Felaban realizará Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), anunciaron la realización del XXII Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación (CLAB), evento que contará con la participación 55 expositores nacionales e internacionales.

El congreso que fue aplazado por el paso del huracán Fiona, se realizará del 27 al 29 de noviembre, bajo el lema “Innovación, Tecnología y Seguridad: Transformación acelerada de los medios de pagos y servicios financieros”.

ABA dijo que se esperan unos 800 participantes, ligados a la banca múltiple, el sector tecnológico, empresas multinacionales, representantes de organismos internacionales, así como académicos de áreas financieras y económicas.

El gremio precisó que al evento están convocados profesionales y empresas de diversos sectores que tengan interés de insertarse en los procesos digitales e innovar con la finalidad de eficientizar sus procesos productivos y reducir sus costos de operaciones.

En un documento de prensa, la ABA informó que el evento tiene en su agenda una serie de conferencias y paneles entre los que figuran la perspectiva global y regional en una economía digital; la transformación tecnológica y el valor agregado para los usuarios; la sinergia entre la banca y las Fintech.

Indicó que también se abordará todo lo relacionado a la infraestructura del ecosistema de pagos y evolución de la industria de tarjetas; identidad digital y experiencia del usuario; cómo cuidarse ante los ciberdelitos; on boarding digital, oportunidades para negocios emergentes, entre otros temas.

Entre los oradores locales estarán el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, la directora de ProUsuario, Yuliana Ramón; así como presidentes de los bancos múltiples que funcionan actualmente en el país, informó el gremio.

En cuanto a los oradores internacionales, detalló que la agenda incluye disertaciones de Brett King, autor de varios betsellers y denominado “padrino de las Fintech”, José Maria Roldán, ex presidente de la Asociación Española de Banca; Driss Temsamani, Head of Digital Citibank; Chema Alonso, ex hacker y actual Chief Digital Officer de Telefónica de España.

En el CLAB también participarán altos ejecutivos Amazon, Google, VISA, CardNet, y Dejamobile, entre otras reconocidas empresas multinacionales, informó el gremio.

La ABA puso a disposición la página web www.clabclace2022.com.do para conocer más detalles de la agenda, perfil de los oradores y otros detalles del evento internacional que se realizará en los hoteles Jaragua y Sheraton de Santo Domingo