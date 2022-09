CONACERD celebra taller para asociaciones sin fines de lucro

Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACERD.

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana (CONACERD) auspició el taller “Adecuación de las Asociaciones Sin Fines de Lucro”.

CONACERD explicó que la finalidad es que las entidades sin fines de lucro conozcan como acceder a fondos públicos del Estado.

La actividad es parte del programa de Formación de Lideres Comerciales y Empresariales 2022.

“Las asociaciones sin fines de lucro, principalmente las homólogas a la nuestra, federaciones y consejos de comerciantes, en su mayoría confunden su rol y operan como S.R.L, es decir que su gestión para los socios es solo económica, debiendo ser socioeducativas (como establece la ley 122-05), de modo que sus membresías conozcan y distingan la diferencia del manejo de lo económico del manejo de lo social”, explicó el presidente de CONACERD, Lic. Antonio Cruz Rojas.

Indicó que respecto al tema de adecuación de las asociaciones sin fines de lucro, muchas no acceden a fondos públicos porque sus bases legales no están horizontalmente organizadas, y al momento de solicitar fondos públicos lo hacen fuera de la fecha que establece el debido proceso.

Asimismo, detalló que muchas de estas entidades no se han ajustado al mandato de la ley 122-05 y el Reglamento de Aplicación 40-08.

Según Cruz Rojas, muchas de estas ASFL no conocen su clasificación, no saben a qué sectorial pertenecen, no conocen lo que es una sectorial, pero también en su mayoría no juegan su papel de educar a sus socios. “Esto fue tratado y debatido por nuestros participantes durante el desarrollo del taller”, precisó.

Resaltó que la CONACERD, como organización sin fines de lucro, continuara impartiendo este tipo de talleres, sobre para las mipymes de servicios esenciales y no esenciales, como las federaciones, las asociaciones y los consejos de comerciantes.

A juicio de Cruz Rojas, la Dirección de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MICM) y la CONACERD deben de elaborar programas de educación continuada, para que sus socios eleven su eficiencia y sean más competitivas en el mercado nacional.

Dijo que la entidad que dirige continuará empeñada en cumplir su misión: educar, orientar, defender, representar y gestionar servicios para sus socios beneficiarios.

“Insistiremos en que debe haber una alianza entre la MEPYD, el MICM y las ASFS de clasificación inter-asociativas, para que creemos la escuela nacional de capacitación para de la educación de las Mipymes del país”, subrayó.

El dirigente empresarial y presidente de CONACERD dijo que las autoridades deben poner atención a este anuncio, pues este será el punto de partida en el mundo de las Mipymes, que marcará un antes y un después