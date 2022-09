Conacerd anuncia serie de talleres para el mes de septiembre

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana (Conacerd), anunció que durante el mes de septiembre estarán realizando tres talleres virtuales vía zoom y Facebook live, por medio del programa Folice 2022.

Según Antonio Cruz Rojas, presidente de la entidad, los temas a tratar en el programa del mes de septiembre son dos sobre Fortalecimiento Institucional para las Asociaciones Sin Fines de Lucro, con el tema Adecuación de las ASFL para que estas aprender a gestionar fondos públicos y uno sobre Higienes y Manipulación de alimentos en los negocios.

Con relación a tema de Adecuación de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, (ASFL), un gran número de ellas no acezan a fondos públicos, en muchos casos, porque sus bases legales no están horizontalmente organizadas, Cruz Rojas destacó que muchas veces al momento de solicitar fondos lo hacen fuera de la fecha que establece el debido proceso, además munchas no se han ajustado al mandato de la ley 122-05 y su Reglamento de Aplicación 40-08.

Conacerd, como organización sin fines de lucro, impartirá dos talles en el mes de septiembre 2022, para explicar con detalle a esas entidades, en la que también están las Federaciones de Comerciantes; aplicaremos como adecuarse, como habilitarse en su sectorial correspondiente, por su clasificación al incorporarse