Como ha crecido zonas francas, el sector elogiado por su crecimiento

Zonas francas ha sido uno de los sector más elogiados por el Gobierno debido a su contribución en la recuperación económicadesde el inicio de la pandemia, siendo de las actividades con mayor crecimiento y generación de empleos.

También se le atribuye, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, el haber recuperado el 100 % de sus empleados y generación de nuevos, pese a los efectos del COVID-19, debido a la implementación de nuevas empresas bajo este régimen.

Hoy este sector cuenta con 79 parques en operación y unas 734 empresas, que generan 183,232 empleos directos y exportaciones por US$ 7,179.6 millones, compuestas por 1,744 productos diferentes destinados a 129 países.

Estos datos están contenidos en el informe estadístico correspondiente al año 2021, realizado por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

El año pasado el sector cerró con 79 parques, creciendo un 5.3% respecto al cierre del 2020. Del total de parques en operación, el 51.9% está en la región Norte, 24.1% en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, 16.5% en el Sur y 7.6% en el Este.

Nuevas empresas

El pasado año fueron aprobadas 100 nuevas empresas, las cuales proyectan crear 12,575 empleos directos, así como realizar inversiones por un monto de US$ 231.6 millones y generar divisas por US$ 191.9 millones. Esto es un logro que no se había alcanzado en los últimos 13 años en el sector, según el CNZFE.

La actividad de servicios fue la mayor actividad con empresas aprobadas, con 27 compañías; seguido del tabaco con 24 empresas, confecciones y textiles con 8, agroindustria con 7, comercializadora 5, productos médicos y farmacéuticos, eléctricos y electrónicos y artículos plásticos con un total de 4 empresas cada uno. Las 17 restantes pertenecen a otras 10 actividades.

Empleos e inversión

En 2021 el sector zonas francas continúo siendo uno de los sectores económicos que mayor número de empleos directos generó. La cantidad de obreros, técnicos y personal administrativo alcanzó 183,232, para un crecimiento de 8.9 % con respecto al 2020 cuando eran 168,200 empleos, de acuerdo con el informe.

Indica que esta es la mayor cifra de empleos alcanzados en los últimos 17 años. El 67.3 % de los empleados son obreros, 22.9% técnicos y 9.8% personal administrativo.

En cuanto a la inversión acumulada, destaca, que, al finalizar el pasado año ascendió a US$ 5,903.4 millones, para un crecimiento de un 13.8 %. La República Dominicana con una inversión de US$ 1,261.4 millones, para un 21.4 %, es el segundo país, después de los Estados Unidos con el 36.2% (US$ 2,136.7 millones) con mayor inversión en zonas francas, seguida del Reino Unido (6.6 %), Alemania (6.4%) y Canadá (4.2 %).

Exportaciones

En el sector zonas francas lo que más se exporta son los productos médicos y farmacéuticos (26.9 %), seguido del tabaco y derivados (16.7 %). Solo en el 2021 las exportaciones alcanzaron US$ 7,179.6 millones, creciendo 21.8 %.

las exportaciones del sector representaron el 57.6% del total de toda la exportación nacional. Todo el gasto local del sector fue de US$ 1,944.1 millones.

Importaciones realizadas por zonas francas 2020-2021 (En millones US$), Banco Central.