Para el período 2020-septiembre 2023, los flujos de inversión extranjera directa (IED) provenientes de España se situaron en US$ 1,115.1 millones. En 2022, la IED española en el país totalizó US$ 346.5 millones, representando un crecimiento de 62.8 % con respecto al 2021. Cabe destacar que, en enero – septiembre de 2023 se posicionó un récord de US$ 361.5 millones en IED de origen español.

En cuanto a exportación, para el período anual 2018-2023, el intercambio comercial de mercancías entre República Dominicana y España fue de US$ 5,303.8 millones, siendo el 89.7 % correspondientes a importaciones de bienes y el restante 10.3 % a las exportaciones.

Las exportaciones dominicanas hacia España en 2023 totalizaron US$ 95.0 millones, lideradas principalmente por el ron que alcanzó US$ 54.2 millones, los cigarros puros con US$ 8.1 millones con un crecimiento de 101% con relación al 2022, seguido del cacao en grano con US$ 6.7 millones, que experimentó un aumento de un 120% y el aguacate con un total de US$ 5.5 millones, representando un incremento de un 193 %.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) participó en el foro empresarial organizado por el Consulado General de República Dominicana en la Cámara de Comercio de Barcelona.

El objetivo principal de este evento fue fomentar y fortalecer las relaciones comerciales entre España y República Dominicana, con el fin de aumentar el comercio internacional entre ambos países.