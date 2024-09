Your browser doesn’t support HTML5 audio

El proyecto de interconexión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico está en pañales. Aún le faltan permisos por obtener para continuar la marcha de esta iniciativa privada que pretende estar en operación a partir del 2030.

Lo que sí han asegurado los desarrolladores del Proyecto Hostos, es que “no quitará energía al sistema eléctrico dominicano”, sino más bien a aportar “resiliencia”.

De acuerdo con Rafael Vélez, director ejecutivo de Caribbean Transmission y Tirso Selman, director del Proyecto Hostos, la iniciativa incluye, además de 116 kilómetros de cable, una planta generadora que operará con energía solar y gas natural.

En la interconexión del cable se estima una inversión de mil 200 millones de dólares y otros mil millones de dólares en la planta de generación, este último monto aún en evaluación.

Según explicaciones de Selman, el proyecto se trata de un cable submarino para interconectar las dos redes, partiendo desde la costa Este de República Dominicana, al sur de Cap Cana, entrando al lecho marino y recorriendo 116 kilómetros para entrar por Mayagüez, Puerto Rico.

Dijo que en República Dominicana se instalaría la planta de generación que sería construida en San Pedro de Macorís para apoyar la generación de Puerto Rico.

“La realidad es que este proyecto viene acompañado de nueva generación, de modo que no compita con las necesidades dominicanas, aparte de que en República Dominicana entendemos que los problemas más grandes son de distribución y transmisión, no necesariamente de generación”, indicó, refiriéndose a las interrogantes de cómo podría enviarse energía eléctrica desde el país, cuando el servicio no es del todo eficiente, como es el caso de los apagones.

Dijo que con el proyecto se podrá transmitir en cualquier dirección hasta 700 megavatios de energía. “Eso va a permitir que en el caso de una emergencia en cualquiera de los dos países… supongamos que un huracán tumbe el sistema en República Dominicana, el país podrá encender el sistema y el cable nos dará esa resiliencia y por lo menos suplir los lugares más críticos como hospitales etc, , lo mismo seria en Puerto Rico”.

Recordó que estadísticamente, las probabilidades de que un huracán impacte a las dos islas es de un 2 %.

“La resiliencia es muy significativo además del beneficio económico de hacer de República Dominicana un exportador de energía”, manifestó

Rafael Vélez, presidente de Caribbean Transmision y Tirso Selman, director del proyecto Hostos

En cuanto a los permisos, para que este proyecto se lleve a cabo aun necesitan el permiso presidencial de Estados Unidos, los permisos locales (República Dominicana y Puerto Rico), los estudios ambientales que afirman se están trabajando y así comenzar la construcción en 2027.