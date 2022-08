Buscan superar los US$ 83.1 millones en exportaciones de Puerto Plata

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata informaron que trabajan en conjunto para impulsar acciones de identificaciones de oportunidades para exportadores y la captación de inversión extranjera directa (IED) para la provincia.

En ese sentido, Biviana Riveiro, directora de ProDominicana dijo que esos esfuerzos en conjunto buscan superar los US$ 83.1 millones generados por las exportaciones puertoplatenses en los últimos cinco años.

Ambas entidades señalan que tanto las actividades comerciales como de exportación muestran cambios en los últimos 5 años, alcanzando el mayor valor exportado con US$ 733.84 millones solo en 2021.

De acuerdo a la información elaborada por ProDominicana con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), entre los productos más exportados de la provincia de Puerto Plata, se encuentra baúles y maletas con un valor de US$ 4,385.94 millones, billeteras y portamonedas con US$ 1,065.35 millones, vinos de uvas frescas con US$ 968.68 millones, entre otros.

Estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) al 2021, arrojan que en la provincia de Puerto Plata se han generado 987 empleos directos en Zonas Francas y cuenta con una inversión acumulada de US$ 23.36 millones de dólares, aumentando en un 30% durante el 2021.

Y entre los tres principales ejes de oportunidad de desarrollo, están los sectores agrícolas, logístico y de turismo.

El acuerdo

Mediante el acuerdo, las entidades se comprometieron a viabilizar acciones y proyectos focalizados en la promoción de la productividad empresarial y las exportaciones. Asimismo, pactaron optimizar la institucionalidad y la seguridad jurídica como atractivos para la captación de inversiones y la maximización de beneficios.

Mileyka Brugal directora de la Cámara de Comercio manifestó que: “desde que iniciamos el proyecto de dinamización de los sectores productivos de nuestra provincia, con la conformación de las delegaciones municipales de la Cámara de Comercio, tenemos el compromiso de buscar todas las alternativas que permitan lograr una mejor proyección y aprovechamiento de los productos y actividades económicas de cada una de nuestras localidades; por lo que con la firma de este pacto e instalación de oficina, reafirmamos nuestra intención”.

Entre los resultados del acuerdo se contempla la instalación de una oficina y personal técnico de ProDominicana destinado a satisfacer las necesidades de empresas y MiPymes puertoplatenses, así como de potenciales inversionistas.

De igual manera, ambas entidades se comprometieron a compartir experiencias, recursos humanos, conocimientos y la data de la que dispongan para fortalecer la capacidad productiva y de atracción de IED de Puerto Plata y sus municipios