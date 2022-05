Bukele sigue comprando bitcoines y desoye llamado a "criptorecular" que le hizo el FMI

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este lunes la compra de 500 bitcoines por más de 15,3 millones de dólares en momentos en los que el valor de este activo digital se ha desplomado, y con ello aumentan las pérdidas para su Gobierno, que debe afrontar un vencimiento de la deuda en dólares dentro de siete meses y los mercados dudan que pueda hacerlo.

"¡El Salvador acaba de comprar la caída! 500 monedas a un precio promedio en dólares de 30.744", escribió el mandatario salvadoreño en inglés en twitter.

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻

500 coins at an average USD price of ~$30,744 🥳#Bitcoin

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022