Brache: “crisis en Haití requiere del apoyo y la presencia internacional en el sitio, no desde el escritorio”

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache,dijo este jueves que la crisis en Haití está creciendo de una manera exponencial, por lo que se requieren de acciones rápidas, así como "del apoyo y la presencia de la comunidad internacional en el sitio, no desde el escritorio".

Brache manifestó que apoya totalmente la posición del presidente Luis Abinader,en el sentido de que República Dominicana no puede cargar sola con el problema haitiano.

"Es un problema que tiene que enfrentar la comunidad internacional y buscar apoyo, y precisamente pasar de la palabra a los hechos, ahí se requieren de acciones más contundentes porque eso indiscutiblemente está afectando a nuestro país", expresó el empresario.

Destacó que cada día entran más haitianos por los puntos fronterizos, y las bandas ya amenazan cerca de la frontera, "lo cual constituye un peligro no solo para nuestro país, imagínate que esas bandas sigan penetrando y pasen a otras fronteras, no voy a decir a cuales, pero eso puede seguir penetrando para ambos lados de nuestro país, norte, sur, este, oeste, para cualquier lado, y eso hay que ponerle un punto. Se requiere del apoyo y la presencia internacional en el sitio, no desde el escritorio, en el terreno"