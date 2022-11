Bonetti: que empresarios trabajen por desarrollo sostenible de RD

La presidenta ejecutiva del Grupo SID, la empresaria industrial Ligia Bonetti, llamó hoy al empresariado a trabajar por el desarrollo sostenible del país y que, junto a las autoridades, deben ser arquitectos del futuro promisorio que se busca para República Dominicana.

Bonetti fue invitada a dictar una conferencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ante más 200 invitados, entre ellos autoridades gubernamentales, directivos de la Universidad y empresarios del país.

En su discurso, titulado “RESTOS DE LA DIRECCION EMPRESARIAL”, Bonetti enumeró algunos de los "desafíos fundamentales para continuar ante un futuro impredecible y desafiante", según dijo.

“De nosotros depende convertir las dificultades del presente en las oportunidades del futuro. De nosotros depende tener una República Dominicana fuerte, resiliente y productiva, siendo la punta de lanza del crecimiento y la competitividad nacional en todos los sectores de la economía nacional”, agregó Bonetti.

“Un aspecto que para mí reviste de gran importancia por su impacto en el desarrollo del país. -prosiguió- es identificar el valor que pueden generar nuestras organizaciones. Y no me estoy refiriendo solamente a la contribución al producto interno bruto, a la generación de empleos o las inversiones que tenemos contempladas de cara al futuro. Si no más bien, al rol que jugamos cada uno de nosotros en el avance del país hacia un modelo de desarrollo sostenible, integrador e inclusivo”.

Las palabras de motivación estuvieron a cargo de la Dra. Mercedes Carmen Capellán de Lama, presidenta de la Fundación Madre y Maestra, quien reconoció el respaldo del sector empresarial, destacando a Grupo SID como ejemplo, al que definió como un aliado comprometido en aportar en la educación de calidad para el país.

En el acto estuvieron presentes: El Rvdo. P. Dr. Secilio Espinal, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Dr. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, El Ing. Edwin Hernández Lantigua, director ejecutivo de la Fundación Madre y Maestra, miembros de la Junta de Directores de la PUCMM y empresarios.

SINOPSIS RETOS

CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN. Sin confianza no hay liderazgo. Y esta se crea cuando somos honestos y éticos, cuando actuamos con transparencia, consistentemente, delante y detrás de bastidores. Mientras que, la comunicación inspira, cohesiona a los equipos y da un propósito común a toda la organización. ASUMIR RIESGOS: Significa separarnos de nuestra zona de confort, innovar, abrazar la disrupción. Las organizaciones necesitan de líderes visionarios, valientes, capaces de anticipar escenarios, y que también inspiren esa visión en todo su equipo. LIDERAZGO RESPONSABLE:Un líder da la cara en los tiempos buenos, pero está aún más presente en las épocas difíciles. Es en esos momentos complicados, donde se cambian las reglas del juego, es cuando el liderazgo demuestra todas sus potencialidades. ¿QUÉ LÍDER QUIERES SER? Implica un proceso de introspección profunda, evaluar nuestra trayectoria, y, a veces, tomar nuevas rutas para lograr nuestros objetivos. Decidir si nuestras prioridades solo están vinculadas a la generación de riquezas; o si, por el contrario, están más alineadas a dejar un legado que trascienda y perdure en el tiempo. CAMBIOS DE LA ERA DIGITAL:Debemos estar hoy más comprometidos que nunca con la gobernanza corporativa, las buenas prácticas, el cumplimiento de la ley, la inclusión, la justicia y la equidad, como forma de evitar riesgos de reputación y de destrucción de nuestros activos intangibles. Igualmente, es importante contar con legislaciones justas y equitativa, que creen entornos favorables para que las empresas puedan desarrollarse, crecer, competir y expandirse. LAS EMPRESAS NO TIENEN UNA MISIÓN, TIENEN UN PROPÓSITO: No pensemos en la sostenibilidad como acciones periféricas y esporádicas, para ganar reputación y titulares en los medios. Crear bienestar implica un crecimiento que sea integrador e inclusivo. Cumplir con la principal y más transformadora promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos: “No dejar a nadie atrás”. UN LÍDER NO MOTIVA, INSPIRA. Los tiempos requieren de un tipo de liderazgo diferente; uno que sea capaz de inspirar, cohesionar y fomentar el crecimiento de los equipos. Como diría Moisés Naím, “el tamaño ya no significa fuerza. La burocracia ya no significa control y los títulos ya no significan autoridad”. TALENTO ES IGUAL A EDUCACIÓN: Como líderes contamos con diferentes herramientas que facilitan el ejercer la función, pero ninguna puede reemplazar un talento capacitado y comprometido. Su rol es determinante para impulsar la innovación en los negocios, la identificación de oportunidades de mejora, y hace más fuerte a la empresa y a los equipos.

SOBRE GRUPO SID

El Grupo SID es un conglomerado empresarial de la República Dominicana que tiene bajo su sombrilla más de 2,000 productos y cuenta con presencia en 17 países. Está integrado por MercaSID, Induveca, Crystal, Induspalma, Leones del Escogido y Next. Su misión es crear bienestar a la sociedad dominicana, valorando lo que verdaderamente es importante: vivir en una sociedad justa, con igualdad de oportunidades, con sentimiento de solidaridad y más que nada con voluntad de trabajo conjunto