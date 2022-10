BMD aportaron US$ 51.000 millones a financiamiento cambio climático en 2021

Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) aportaron en 2021, unos US$ 51.000 millones en financiamiento climático a las economías de ingresos bajos y medios, según el Informe Conjunto sobre Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo 2021.

De ese total, más de US$ 33.000 millones (65%) fue para mitigación del cambio climático y más de US$ 17.000 millones (35%) para adaptación al cambio climático. El monto del financiamiento privado movilizado alcanzó los US$13.000 millones.

De acuerdo con el informe, el financiamiento climático comprometido por los principales Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) creció el año pasado más de un 24% respecto de 2020.

El documento precisa que el financiamiento total de los BMD en 2021 ya superó las metas de financiamiento climático de 2025 fijadas en la Cumbre de Acción Climática de la Secretaría General de las Naciones Unidas de 2019 en Nueva York.

Las metas alcanzan un total anticipado colectivo de US$ 50,000 millones para las economías de ingreso bajo y medio, y por lo menos US$ 65.000 millones en financiamiento climático a nivel global.

Se espera que el financiamiento para adaptación se duplique hasta alcanzar los US$18.000 millones, y que la movilización privada llegue a US$ 40.000 millones

Países de ingreso alto

El informe detalla que los BMD aportaron en 2021 más de US$ 31.000 millones (el 38% del total del financiamiento climático de los BMD) en financiamiento climático a las economías de ingresos altos. De ese total, US$ 29.000 millones (95%) fue para mitigación del cambio climático y US$1.600 millones (5%) para adaptación al cambio climático.

El monto del financiamiento privado movilizado alcanzó los US$ 28.000 millones.

El Informe Conjunto sobre Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo es producto de una colaboración anual para dar a conocimiento público las finanzas climáticas de los bancos y al mismo tiempo ofrecer una explicación clara de las metodologías para fiscalizar dicho financiamiento.

Este informe conjunto, sumado a la publicación de las estadísticas de financiamiento climático de cada banco, tiene por finalidad poder observar el progreso en el cumplimiento de las metas de financiamiento climático de dichas instituciones, como por ejemplo las que fueron anunciadas en el marco de la COP21, y los objetivos aún más ambiciosos fijados para el período post-2020.

El informe de los bancos multilaterales de desarrollo 2021, coordinado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), combina datos del Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB), y el Grupo Banco Mundial (GBM).

El informe de este año también incluye información sobre seguimiento del financiamiento climático hecho por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), la cual es presentada en forma separada de las cifras conjuntas.

Financiamiento del BID a países de América Latina y el Caribe

En 2021, el financiamiento del Grupo BID a los en países de América Latina y el Caribe (de todos los niveles de ingresos) alcanzó un total de US$ 5.600 millones, de los cuales US$ 4.500 millones fueron aportados por el BID al sector público; US$ 1.100 millones por BID Invest al sector privado (en el informe conjunto sólo se incluye el financiamiento de largo plazo); y US$ 23 millones por BID Lab a proyectos innovadores.

Es de destacar que varios estados en pequeñas islas y en zonas costeras bajas de la región siguen siendo críticamente vulnerables al cambio climático, independientemente de su nivel de ingresos.

Reina Mejía, Presidenta interina del Grupo BID, dijo: “La movilización del financiamiento climático es crucial para alcanzar el capital requerido para llevar adelante estrategias y acciones conducentes a una economía libre de carbono y resiliente al clima en América Latina y el Caribe”.

Sobre el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.

El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. Accede a nuestro tour virtual