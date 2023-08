Your browser doesn’t support HTML5 audio

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, señaló este miércoles que los acuerdos, sobre todo el agrícola firmado con Guyana, representan una "inversión estratégica" ya que en este último ámbito República Dominicana no tiene la capacidad ni los terrenos hábiles para garantizar la seguridad alimentaria.

“Hay una realidad muy práctica: República Dominicana no tiene la capacidad, la cantidad de terreno hábil para abastecer la seguridad alimentaria". Se siembra maíz en el país, pero no alcanza y por eso "importamos, porque no tenemos extensiones territoriales (para ello) como la tienen Argentina o Brasil. Somos una isla y la mayoría de las islas cuando tienen limitación de territorio se dedican a la parte de servicios”, sostuvo Riveiro.

La directora señaló que, sin embargo, la economía de la República Dominicana es diversificada y "estamos haciendo alianzas sin precedentes y estratégicas".

Riveiro puso de ejemplo el suministro de granos, que se cerró cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, productos clave de la canasta alimenticia de los dominicanos y de la cría de cerdos y pollos.

Debido a ese conflicto bélico se incrementó mucho el precio de los granos, entre un 60% hasta 200%, lo que confirmó y desnudó la inseguridad alimentaria dominicana.

Críticas opositoras por desconocimiento y mezquindad

"Entonces, yo creo que es un desconocimiento, una mezquindad quizás de la oposición, criticar" el acuerdo agrícola firmado con Guyana, una medida que garantizará los suministros, insistió.

"Nuestros consumidores, cuando estos proyectos se materialicen, van a acceder a mejores productos y con precios más baratos", remarcó la funcionaria.

Apuntó a que lo mismo acontece con el suministro de energía y los acuerdos en otras áreas de cooperación que se firmaron con Guyana.

"Esos son acuerdos sin precedentes con una visión estratégica liderada por el presidente Luis Abinader y un trabajo conjunto entre el sector público y privado”, remarcó la directora de ProDominicana.