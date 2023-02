Banco JPMorgan tiene interés de ampliar inversiones y servicios en el país

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con los ejecutivos del banco de inversión JPMorgan, Robert Cozzari y Eugenio Alarcón, con quienes hizo un seguimiento y evaluación del curso de las operaciones de inversión llevadas a cabo por esta corporación financiera internacional en República Dominicana.

Los representantes de JPMorgan manifestaron su completa conformidad por el devenir de sus inversiones en RD, sus buenas perspectivas de futuro, y mostraron su interés por explorar nuevos campos de inversión “dada la estabilidad macroeconómica existente y el atractivo que en beneficios financieros representa para JPMorgan”.

Asimismo, expresaron que “nuestro objetivo inmediato es el de afianzar una relación de largo plazo con el BCRD y la República Dominicana, y por esta razón estamos interesados en contemplar con ustedes nuevas posibilidades de inversión para operaciones de mayor envergadura”.

Valdez Albizu señaló que las bases que sustentan el hecho de que la República Dominicana sea hoy uno de los lugares que más atractivo despierta para la inversión extranjera directa (IED) en el panorama internacional son la seguridad jurídica existente, la paz política y social, junto al alto nivel de certidumbre que perciben los inversionistas.

Añadió que “si no fuera por el freno existente debido a la situación geopolítica internacional, República Dominicana se hallaría todavía en una posición más alta de privilegio con respecto al entorno global”.

El gobernador expresó su disponibilidad para estudiar nuevos vectores de inversión para JPMorgan, con la seguridad de que, tras los análisis y las deliberaciones realizadas sobre la base de los informes provenientes de los equipos de trabajo del BCRD, se abrirán espacios de gran interés inversionista.

Valdez Albizu les ofreció un breve informe sobre el comportamiento de la economía dominicana en 2022, destacando que la inversión extranjera directa se ubicó en US$ 3,957.7 millones y que el ingreso de divisas alcanzó cerca de los US$ 39,000 millones. Ello contribuyó a que las reservas internacionales llegaran a la cifra histórica para un cierre de año de US$ 14,440.6 millones, equivalentes a 5.6 meses de importaciones y 12.8 % del PIB.

Asimismo, informó que la recepción de remesas cerró el 2022 con US$ 9,856.5 millones, y que los ingresos por turismo ascendieron a US$ 8,406.5 millones, habiéndose registrado la llegada de 7.2 millones de turistas y 1.3 millones de cruceristas, para un total de 8.5 millones de visitantes.

Indicó a su vez que la apreciación acumulada del tipo de cambio al 30 de diciembre de 2022 fue de 2.0 %, y que las exportaciones presentaron un crecimiento de 10.5 % respecto a 2021, lo que representa un aumento de US$ 1,306.9 millones.

Valdez Albizu añadió que la Junta Monetaria decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 8.50 % anual, encontrándose entre las más bajas de América Latina.

Los ejecutivos de JPMorgan hicieron saber al gobernador que, a juicio de la corporación internacional, “nuestra visión con respecto a la solidez del BCRD es excelente”.

En la reunión, acompañaron al gobernador el gerente Ervin Novas Bello, el subgerente general Frank Montaño, el subgerente de políticas monetaria, cambiaria y financiera Joel Tejeda, el asesor económico de la Gobernación Julio Andújar, el director de programación monetaria Joel González y el director de tesorería José Perdomo, entre otros funcionarios y técnicos del Banco Central