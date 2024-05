El Banco de Reservas alcanzó un hito en República Dominicana al recibir dos premios otorgados por la agencia Cannes Dominicana: “Marketer of the year” y “Effective brand of the year”, por su destacada labor de mercadeo durante el 2023.

Yubelkis Ramírez, directora senior de Mercadeo de Banreservas, expresó que estos logros son el resultado del respaldo que el quipo de esa área ha recibido de la alta gerencia del Banco, encabezada por su administrador general, Samuel Pereyra, quien siempre muestra un interés genuino de contribuir con las iniciativas que promueven lo mejor de esa entidad financiera.

“Nos sentimos muy honrados de que nuestra labor sea valorada y reconocida en una premiación de tanta importancia, y también nos honra sobremanera el habernos convertido en la primera marca dominicana que recibe dos galardones de Cannes Dominicana en el mismo año”, exclamó Ramírez, tras dar las gracias a los colaboradores que dirige, por su creatividad y entusiasmo.

Recordó que el año pasado, Pereyra, en su calidad de administrador general de Banreservas, recibió el premio “Person of the Year”, de Cannes.

La celebración, cuyo lema es “La noche más importante”, fue efectuada en el Salón Ópalo, del Embassy Suites, y contó con la presencia de ejecutivos de empresas de diferentes rubros, publicistas, mercadólogos y otros creativos y personas relacionadas con la publicidad y el mercadeo.