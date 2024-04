Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/04/2024 · 11:34 AM

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió el martes con una subida de un 1.59% y superó la barrera de los US$ 85, hasta llegar a US$ 85.04 el barril. Los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo sumaban US$ 1.33 con respecto al cierre de la sesión anterior.

Según los expertos, una de las razones de estas subidas son los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y Europa del Este.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la inteligencia militar ucraniana (GUR) atacaron anoche en una operación conjunta con drones de largo alcance una refinería de petróleo en la república rusa de Tatarstán, según informaron este martes medios ucranianos.

Mientras que ayer, Teherán prometió una dura respuesta contra Israel por bombardear y destruir su consulado en Damasco, donde residía el embajador iraní, que salió ileso, pero que causó al menos ocho muertos, entre ellos un importante general de brigada de la Guardia Revolucionaria.

"El sólido PMI manufacturero chino, junto con la noticia de que las fuerzas militares israelíes atacaron el consulado iraní en Siria con un misil, matando a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní, ayudaron a impulsar los precios del petróleo", anota hoy Tom Essaye en su informe The Sevens Report.

El experto también señala que el informe de que la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó 50,000 b/d en marzo "agregaron vientos de cola separados de la oferta y la demanda al mercado".