Aporte fiscal de migración venezolana en el país asciende a US$ 39.8 millones

República Dominicana es el país de mayor acogida de venezolanos en el Caribe insular con un aproximado de 115,283 de los 5.75 millones que se encuentran en la región de América Latina y el Caribe.

Este grupo que ha migrado ha generado un impacto económico en los países receptores, a través de sus aportes en inversión, capital humano, nivel educativo , fuerza laboral y contribución fiscal o pago de impuestos.

Un estudio sobre el impacto económico de la migración venezolana en República Dominicana, destaca que este grupo de migrantes ha contribuido con la dinamización de la economía dominicana a través de diversos canales como la recaudación fiscal a través del consumo, el impuesto a la renta, la inversión extranjera directa y la generación de empleos.

El ingreso fiscal recibido por el estado dominicano de la migración en el país este año asciende a los US$ 39, 897,010, lo que representa el 0.35 % del total de recaudación fiscal del país. Sin embargo, el estudio resalta que esta contribución pudiera ser mayor (US$ 50 millones anuales) si se aprovecha el capital humano de los migrantes venezolanos, si estos logran insertarse al mercado laboral a ejercer su profesión.

De la población muestra tomada para la realización del estudio salió a relucir que el 40 % posee un nivel de educación superior, mientras que un 17.39 % tiene estudios técnicos superior. De este grupo un 15 % son ingenieros y un 3.48 % son médicos.

Con respecto a su situación laboral, el 83.31 % se encuentran trabajando principalmente como profesores, tiendas, gastronomía, turismo y administración de empresas. No obstante el 57 % de los encuestados dijeron que aún no logran ejercer su profesión en este país.

Los ingresos de los trabajadores no formales alcanzan los US$ 439 mientras que los empleados formales logran obtener hasta US$ 636.

Inversiones y consumo

Gran parte de la inyección que hace este grupo a la economía dominicana se basa en inversiones y en sus gastos por consumo.

Según el estudio, el ecosistema de inversiones del país ha recibido un aproximado de US$ 553.3 millones en inversiones directas venezolanas para el desarrollo de centros comerciales, bienes raíces, banca, turismo, logística, sector de alimentos y otros.

Esta inversión focalizada en su gran mayoría en los 2,666 negocios formalizados, generan unos 9,000 empleos en Santo Domingo, de los cuales hay 5,865 empleados dominicanos y de otras nacionalidades y 3,158 empleados venezolanos.

Si se habla del consumo, el estudio resaltó que esta población venezolana representó el 0.48 % del consumo nacional del 2021. Su consumo anual es de US$ 322, 332,023 aproximadamente y se calcula que por hogar, los gastos más altos corresponden a costos por alimentación y vivienda.

Se estimó que para finales de este año los gastos por salud aumenten a US$ 6.8 millones y en educación a US$ 6.5 millones.

Estas estimaciones del impacto potencial de la migración venezolana a la economía dominicana recaen en el supuesto de alcanzar la plena regularización de esta población este año.

Sobre el estudio

El estudio realizado entre los meses de junio y septiembre de este año. fue elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo Sueca, en conjunto con CEPAVEN, CAVEX y CADOVEN a través de Equillibrium Social Development Consulting.

El objetivo principal del mismo es revelar y proveer información acerca de los hábitos de consumo, generación de ingresos, así como barreras para la inserción socioeconómica de la población migrante venezolana en República Dominicana, para a partir de esto hacer estimaciones de su aporte fiscal y económico al país para el año 2022