Ambev Dominicana cosechará en RD maíz para cerveza

Ambev Dominicana presentó la Banco Central su plan de inversión en el país, que contempla una nueva matriz generadora de energía renovable y en un sistema agrícola en la República Dominicana.

Los proyectos fueron presentados durante una reunión entre los directivos de Ambev, encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Luis Álvarez y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

Álvarez explicó que el sistema agrícola tendrá una producción de maíz que servirá como fuente de generación de esta materia prima para otros segmentos productivos del país.

En lo referente a la inversión en producción energética, señaló que se trata de un parque energía solar en el entorno de la provincia de María Trinidad Sánchez, con capacidad para 50 Megas, cuya producción supliría una gran parte de las necesidades de su matriz de consumo.

Asimismo, en la reunión los directivos de Ambev indicaron al gobernador que actualmente la compañía importa 30 mil toneladas de maíz para la producción de su cerveza, por lo que su nuevo plan estratégico consistirá en cosechar en nuestro país esta materia prima para su producción, reportando así beneficios para República Dominicana y, a la vez, desvinculándose de las oscilaciones de precios que actualmente ocurren en los mercados internacionales.

Además, señalaron que dentro de su plan de inversiones se encuentra la creación de un clúster de vidrios para la fabricación de envases, el cual incluirá una planta de reciclaje que contribuirá a un mejor mantenimiento del medioambiente en nuestro país.

De igual forma, destacaron la certidumbre que en estos momentos la República Dominicana ofrece para la inversión extranjera directa, considerando elementos como la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica y del tipo de cambio, así como el clima social y las perspectivas económicas de futuro.

De su lado, Valdez Albizu agradeció la confianza depositada por Ambev Dominicana en el país, hecha realidad mediante este completo y diverso plan de inversiones, anticipando que la República Dominicana ha mostrado un alto grado de resiliencia después de los choques de la pandemia COVID-19, el crecimiento del precio de los combustibles, del alza de los fletes y del impacto inflacionario externo provocado por el conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania y sus consecuencias directas.

El gobernador anticipó que, según los modelos aplicados por el Banco Central, al término de 2022 el crecimiento estará entre un 5 - 5,5%, lo cual corresponde al potencial económico de nuestra economía. Del mismo modo, la previsión con respecto a la inversión extranjera directa es que se ubique en torno a los US$ 3,500 millones a final de año, lo que cubriría con holgura el déficit de cuenta corriente.

Valdez Albizu indicó que la inflación interanual se encuentra en el 8.80 %, siendo la acumulada del año del 5.70%, destacando que la variación del IPC en agosto fue de 0.21 % con respecto al mes de julio de 2022, la menor inflación mensual de los últimos 27 meses. En ese sentido, se prevé que en los próximos meses continúe la convergencia gradual de la inflación hacia su rango meta de 4 % ± 1 %.

Consideró importante destacar que el desempeño del turismo ha sido notable, tras la llegada de 4.9 millones de no residentes en enero-agosto de 2022, para un aumento interanual de 66.9%. Durante los primero ocho meses del año, el turismo ha generado unos US$ 5,759.2 millones. Se proyecta que se recibirían unos 7.2 millones de turistas para el cierre del 2022 y que se generen por este concepto unos US$ 8,400 millones.

En lo referente al mercado laboral, el desempeño económico favorable ha contribuido a una recuperación de los empleos a los niveles de la pre-pandemia, que se ubican en torno a los 4.7 millones de ocupados. De este modo, la tasa de desocupación abierta ha disminuido de 8.0% en el primer trimestre de 2021 a 5.2% en el segundo trimestre de 2022