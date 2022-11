Advierten a consumidores cuidarse de publicidad falsa en viernes negro

EL Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), advirtió a los consumidores cuidarse de la publicidad falsa y engañosa que pudiera estar implicada en las múltiples ofertas con motivo del "viernes negro".

El próximo viernes 25 de noviembre se efectúa el "viernes negro" o "black friday", día en que la población aprovecha para adquirir productos a menor precio.

Sin embargo, Onpeco sostuvo que a diferencia de Estados Unidos, donde existe respeto por los consumidores, con la oportunidad de cambiar de decisión e ir al establecimiento a que le devuelvan su dinero en caso de haberse arrepentido de la compra, en República Dominicana pese a la Ley número 358-05 y al artículo 53 de la Constitución establecen el derecho a ser resarcido en caso de fallas del mercado, esto no sucede.

Recordó que el consumo durante esta fecha - parte de la cultura norteamericana - comenzó en el país en el 2010, y que hay facilidades dadas por los bancos que ofertan tasas fijas para el uso de la tarjeta de crédito para las compras.

El Observatorio advirtió a los consumidores tomar en cuenta algunos aspectos:

1) Revisar en sus hogares si ciertamente necesitan el artículo por el que fue atraído por a publicidad, antes de decidir la compra.

2) Consultar si el artículo que va a sustituir tiene la posibilidad de una segunda oportunidad, o sea, de ser reparado y así no incurrir en el gasto.

3) Comparar precios, todavía tiene tiempo de comparar precios y decidir una compra inteligente.

4) Pida la garantía del artículo que compra, no debe pagar por ella, y consérvela en un lugar seguro dentro de su vivienda.

5) La factura es su comprobante de pago y es la evidencia que tiene en caso de una reclamación; Sáquele copia antes de que se borre la fecha. Ahora imprimen en un papel vulnerable, que se borra, lo cual es una ofensa al consumidor, a quien se le niega el reclamo si se ha borrado una letra de la factura.

6) Si el artículo adquirido presenta desperfecto a los pocos meses de su compra, recuerde que tiene derecho al reclamo en el plazo que establece la Ley.

7) Tiene derecho a ser resarcido como manda el artículo 53 de la Constitución.

8) Verifique si el artículo es nuevo de fabrica o reconstruido. Hay muchas trampas en los mercados poco regulados como el nuestro, un artículo ensamblado se lo venden como si fuera nuevo, siendo reconstruido. Eso es un fraude y delito penal, que muchos consumidores no conocen.

9) Conserve como un tesoro las facturas y las garantías de los productos que adquiera.

10) No hagas compras compulsivas, planifique sus gastos y no comprometa su futuro y el de su familia comprando cosas que tal vez no necesite, pero que la publicidad lo condujo a un gasto que podría esperar