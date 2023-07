Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección General de Aduanas (DGA), ha detectado 75 millones 324 mil unidades de artículos de contrabando, entre 2020 y junio de 2023, como parte de las acciones de esta entidad en la lucha contra el comercio ilícito.

Entre esas mercancías se encuentran cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, alimentos, cosméticos y productos para el cuidado personal, dispositivos electrónicos, narguile o hookahs y vehículos.

Otro de los delitos aduaneros es el lavado de dinero, el cual se intenta realizar a través de valores no declarados en los equipajes de viajeros, ocultados en su cuerpo o en doble fondos de maletas, así como dentro de mercancías importadas y dinero vía comercio de bienes. Se considera contrabando, el transporte de valores no declarados sobre los US$ 10,000.00.

Por este concepto, en estos tres años fueron retenidos 16.2 millones de dólares, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el artículo 338 de la Ley de Aduanas 168-21, cifra que supera todos los precedentes, en este tipo de hallazgos.

Por concepto de reliquidación, en 2020 fueron obtenidos 1,721 millones de pesos; en 2021 unos 6,055 millones y en 2022, unos 9,318 millones, para un total de 17,094 millones, en beneficio de las recaudaciones del Estado.

Asimismo, un total de 1,997,708 unidades de mercancías pirateadas o falsificadas han sido incautadas desde el año 2020, por violar los derechos de propiedad intelectual, industrial y signos distintivos de marcas.